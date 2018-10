26, Enero, 2015 26, Enero, 2015 12:24 p.m. 12:24 p.m.

EN UN EDITORIAL THE NEW YORK TIMES CRITICA A PRESIDENTE VENEZOLANO POR SUS POLÍTICAS ECONÓMICAS

El diario estadounidense The New York Times criticó hoy con dureza las políticas económicas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y denunció una "campaña" contra la oposición por parte del Gobierno. El diario neoyorquino, en un editorial publicado en inglés y español, opinó que Maduro "se ha vuelto cada vez más errático y despótico en una lucha por la supervivencia política" y advirtió sobre la gravedad de la situación económica del país. "El bajo precio del crudo, que representa el 95 % de los ingresos de exportación de Venezuela, ha llevado al borde del desplomo a una economía que ha sido manejada desastrosamente durante varios años", aseguró. Según The New York Times, "lejos de asumir responsabilidad por la crisis, él (Maduro) y sus aliados han dicho que las carencias son culpa de opositores políticos a quienes acusan de facilitar una conspiración internacional". El periódico recordó, en ese sentido, que el opositor Leopoldo Lópezlleva preso desde febrero "acusado injustamente de haber instigado demostraciones violentas hace un año". "Durante el kafkiano juicio de López, las autoridades han argumentado que el acusado propició actos sangrientos mediante mensajes subliminales", denunció. Además, destacó que el Gobierno "imputó cargos criminales contra otra líder de la oposición, María Corina Machado, presuntamente por ser parte de un complot para asesinar a Maduro, una acusación absurday sin fundamentos contra otra rival de peso". "La campaña contra la oposición, en un país donde la prensa está cada vez más débil y subyugada, parece representar un esfuerzo por desviar la atención pública de la decreciente calidad de vida de los venezolanos", criticó el periódico estadounidense. END