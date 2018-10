27, Enero, 2015 27, Enero, 2015 2:24 a.m. 2:24 a.m.

FIDEL CASTRO ROMPIÓ SILENCIO PARA DECIR " NO CONFIÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS"

Fidel Castro declaró ayer que no confía en Estados Unidos y que él no ha dialogado con Washington, al romper un silencio de más de un mes sobre el histórico acercamiento anunciado por su hermano Raúl Castro y el presidente Barack Obama. “No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos, sin que esto signifique, ni mucho menos, un rechazo a una solución pacífica de los conflictos”, dijo Castro, de 88 años, en una carta dirigida a la Federación Estudiantil Universitaria, leída este lunes en la noche en la televisión cubana. “El presidente de Cuba ha dado los pasos pertinentes de acuerdo a sus prerrogativas y las facultades que le conceden la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba”, escribió. END