28, Enero, 2015 28, Enero, 2015 3:22 a.m. 3:22 a.m.

COSTA RICA: NO HAY CONSTANCIA DE "AMENAZAS TERRORISTAS" CONTRA MADURO

Costa Rica afirmó este miércoles que no tiene "confirmación" de que supuestos "terroristas" pretendan amenazar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de la III Cumbre de la Celac que se celebrará en este país centroamericano 28 y 29 de Enero. "No hemos determinado que exista ningún riesgo particular para la integridad o la vida de ninguno de los visitantes", declaró a EFE el canciller costarricense, Manuel González. El gobernante venezolano dijo hoy en Caracas que asistirá a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), pese a las supuestas amenazas de un "grupo de terroristas" que, aseguró, ya se encuentra en el país centroamericano. Maduro expresó que "hay un grupo de terroristas en Costa Rica que ha llegado ya" para tratar de amenazarlo, por lo que su Gobierno ha tomado "todas las medidas de seguridad", y señaló que su par costarricense le ha prestado "todo el apoyo" al respecto. Sin embargo, el canciller González afirmó que "Costa Rica no tiene ninguna confirmación de su inteligencia local en ese sentido". "Son muy respetables las declaraciones del señor presidente Maduro; aquí lo estamos esperando, como esperamos a todos los jefes de Estado y de Gobierno" que asistirán a la cumbre, manifestó González. "Costa Rica ha tomado todas las medidas de seguridad necesarias par garantizar la integridad y la seguridad de nuestros visitantes", añadió. El ministro costarricense de Exteriores indicó que "se continúa trabajando normal en ese campo de parte de la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Seguridad" del país centroamericano. Los primeros presidentes en llegar hoy a Costa Rica para participar en la III Cumbre de la Celac son el de Cuba, Raúl Castro, y el salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén. La Celac, que reúne a 33 países americanos, menos Estados Unidos y Canadá, celebrará su III Cumbre en la localidad costarricense de Belén, unos 15 kilómetros al oeste de San José, con el combate de la extrema pobreza como asunto central. EFE.