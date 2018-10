29, Enero, 2015 29, Enero, 2015 3:43 a.m. 3:43 a.m.

$3.100 MILLONES LLAMAMIENTO DE FONDOS SIN PRECEDENTES DE UNICEF

La multiplicidad de crisis, muchas de ellas de carácter regional, es la causa de que Unicef haya hecho hoy un llamamiento de fondos sin precedentes, de 3.100 millones de dólares, el mayor monto jamás solicitado. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia pide 3.100 millones de dólares para 2015 para poder asistir a 62 millones de niños que se encuentran en situación de riesgo en diversas crisis humanitarias de todo el mundo. Esta petición representa un aumento de 1.000 millones de dólares en las necesidades de financiación con respecto al llamamiento humanitario del año pasado. "Pedimos mil millones más que el año pasado a causa de la inmensa crisis siria, de la pandemia de ébola y de la multiplicidad de conflictos en el mundo, muchos de ellos de alcance regional", afirmó durante la presentación ante la prensa la directora de programas de Emergencia de Unicef, Afshan Khan. Más de 1 de cada 10 niños del mundo -lo que en números absolutos representa 230 millones- viven actualmente en países y zonas afectadas por conflictos armados. En total, Unicef quiere ayudar a 98 millones de personas, de las cuales alrededor de dos terceras partes (62 millones) son niños, en 71 países distintos. La proporción mayor del llamamiento es para Siria y los países colindantes. Unicef solicita 903 millones de dólares para la respuesta regional dirigida a proteger a los 5,6 millones de niños en situación de riesgo y ofrecer asistencia vital como vacunas, agua y saneamiento, y educación. "Hay que tener en cuenta que Unicef no ayuda solamente a los refugiados o desplazados internos, sino también a las poblaciones locales de los países o ciudades que los acogen, que están sufriendo una presión enorme a causa de esta presencia masiva de nuevos residentes", señaló Khan. Asimismo, Unicef pide 500 millones de dólares para acelerar sus labores en el corazón de las comunidades afectadas por el ébola. El dinero será utilizado para ampliar los esfuerzos dirigidos a aislar y tratar todos los casos rápidamente, evitar nuevos brotes, y seguir promoviendo comportamientos saludables para prevenir la propagación de la enfermedad. Se calcula que entre una quinta y una cuarta parte de los muertos por ébola eran niños. PIDE 5,5 MILLONES DE DOLARES PARA AMÉRICA La agencia humanitaria de Naciones Unidas ha identificado en Guinea Conakri, Liberia y Sierra Leona, los tres países más afectados por la epidemia, a 10.000 niños que han perdido a uno o ambos padres, y otros 6.000 que han perdido a la persona que cuidaba de ellos (y que no era uno de sus progenitores) antes de la epidemia. Hasta ahora, Unicef ha logrado que 5.000 de ellos encuentren a una persona perteneciente a la "familia extensa" que pueda encargarse de su cuidado. Por otra parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia teme que haya un recrudecimiento de los casos de sarampión y de malaria, hasta un aumento de un tercio con respecto a antes de la epidemia, a causa de la interrupción de los programas de vacunación y prevención de enfermedades. Para Nigeria, donde los ataques de grupos armados se han intensificado en los últimos años, lo que ha provocado que más de un millón de personas en el noreste hayan tenido que huir de sus hogares, Unicef pide 26,5 millones. Un año después del inicio del conflicto en Ucrania, Unicef hace un llamamiento por 32,45 millones de dólares debido a que el país hace frente a una crisis humanitaria, ya que 5,2 millones de personas viven en zonas de conflicto, hay más de 600.000 desplazados internos y unos 1,7 millones de niños están afectados. También están incluidas en el llamamiento las graves crisis olvidadas que no reciben fondos suficientes, pero que han puesto a los niños en una situación de necesidad desesperada, entre ellas la de Afganistán (solamente financiado en un 35 % en 2014), los Territorios Palestinos Ocupados (solamente financiado en un 23 % en 2014) y Níger (solo financiado en un 35 % en 2014). Para las Américas, Unicef solicita 5,5 millones de dólares para Colombia, 22 millones para Haití y 5,7 millones para la oficina regional. El informe recuerda que en Colombia, la mitad de los 7 millones de víctimas que ha causado el conflicto interno en medio siglo son niños, que han padecido desplazamientos forzados, reclutamiento por grupos armados y violencia sexual, entre otros. EFE