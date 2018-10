29, Enero, 2015 29, Enero, 2015 7:47 a.m. 7:47 a.m.

NUEVO PRIMER MINISTRO GRIEGO PIDE "TIEMPO"

El nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, pidió este jueves "tiempo" para que Grecia pueda hacer las "reformas muy profundas" que pretende acometer. Tsipras hizo estas declaraciones en una breve comparecencia conjunta ante la prensa con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, tras recibirlo en la sede del Gobierno. "Estamos dispuestos a proceder a reformas muy profundas, sin austeridad pero tampoco con déficit", aseguró Tsipras, quien agregó que para ello "necesitamos tiempo". El primer ministro griego dijo que esta reunión sirvió para establecer una nueva relación de confianza entre la Grecia de después del programa de rescate y las instituciones de la Unión Europea (UE). Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo afirmó que ambos hablaron con extrema franqueza y que coincidieron en muchos temas, aunque también hubo desacuerdos y asuntos que requieren mayor discusión. "Veo que usted está a abierto al diálogo", constató con satisfacción, para añadir que "en Europa se teme que Grecia tomará medidas unilaterales. Esto no es correcto". Schulz recalcó que es muy importante que quede claro que Grecia "busca soluciones de mutuo acuerdo con los socios". El primer ministro griego, por su parte, subrayó que el objetivo común "es la vuelta de Grecia al crecimiento dentro de una cohesión social". "Europa saldrá de la crisis y será más fuerte que nunca", dijo Tsipras en la breve declaración de ambos políticos, a cuyo término no se permitieron preguntas. Schulz celebró que una de las máximas prioridades del nuevo Gobierno griego sea la lucha contra la evasión fiscal. "La lucha contra la pobreza está ligada a la lucha contra la evasión fiscal", sostuvo. El presidente del PE señaló que en la reunión, que duró en torno a dos horas, se abordaron todos los temas de interés para Europa, incluida la crisis de Ucrania. "Pocas veces se discuten la esencia de los temas con tal profundidad", dijo Schulz, para añadir que "por lo general es costumbre en el lenguaje diplomático decir que hubo un debate constructivo cuando no hay consenso" pero "esta vez lo digo y es verdad". EFE