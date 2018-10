30, Enero, 2015 30, Enero, 2015 4:48 a.m. 4:48 a.m.

EE.UU. : MITT ROMNEY DESCARTA CANDIDATURA PRESIDENCIAL

El excandidato presidencial republicano Mitt Romney descartó este viernes volver a ser candidato en las elecciones de 2016. "Después de meditar considerablemente el volver a presentarme a presidente, he decidido que lo mejor es dar a otros líderes del partido la oportunidad de ser nuestro próximo candidato", le dijo a un grupo de simpatizantes en una conferencia telefónica. El exgobernador de Massachusetts confirmó que concurrirá en la carrera presidencial tan sólo tres semanas después de decir que estaba considerándolo. Romney no encontró el apoyo que tuvo en el pasado entre los recaudadores de fondos para campaña de los republicanos, según la agencia AP. En el lado republicano, suenan como precandidatos el exgobernador de Florida Jeb Bush y el senador Marco Rubio, aunque ninguno ha confirmado formalmente su candidatura. Muchos esperan que del lado demócrata se presente la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. BBC