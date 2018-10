31, Enero, 2015 31, Enero, 2015 3:42 a.m. 3:42 a.m.

PANAMÁ EXPULSA A EXJEFA DE INTELIGENCIA DE COLOMBIA

Panamá expulsó el sábado a la ex jefa de inteligencia de Colombia, María del Pilar Hurtado, acusada de interceptar de manera ilegal llamadas telefónicas de opositores en su país, horas después de una alerta internacional de captura emitida por Interpol. El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá dijo en un comunicado que Hurtado fue entregada a las autoridades colombianas en la madrugada del sábado. A Hurtado se le adjudican supuestos delitos cometidos en 2007 y 2009 mientras dirigía el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia. La ex funcionaria debe responder en Colombia por los delitos de violación ilícita de comunicaciones agravada, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documentos públicos, y abuso de función pública. Hurtado había recibido asilo político en Panamá en 2010, pero le fue revocado el año pasado por el Gobierno y no fue detenida de inmediato. Por varios meses se desconoció su paradero hasta el viernes en la noche cuando se entregó de manera voluntaria. Reuters