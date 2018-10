31, Enero, 2015 31, Enero, 2015 4:49 a.m. 4:49 a.m.

TOKIO ES LA CIUDAD MAS SEGURA DEL MUNDO

¿Acaso piensas que aglomerar a 38 millones de personas en la misma ciudad resultará siendo un desorden anárquico? Para nada... De acuerdo con estadísticas publicadas recientemente, la megaciudad japonesa de Tokio, la cual es un gigantesco remolino de la humanidad, ahora es el destino urbano más seguro del planeta. El 'Índice de ciudades seguras 2015', elaborado por The Economist, clasifica a Tokio como la primera en cuanto a seguridad digital, seguridad sanitaria, infraestructura y seguridad personal. Eso es así, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas la considera la ciudad más poblada de la Tierra. Detrás de Tokio, existen pocas sorpresas en los primeros cuatro lugares, con la capital del sudeste de Asia, la tranquila Singapur, siguiéndola muy de cerca, antes de Osaka y Estocolmo. Las actitudes liberales y relajadas de Ámsterdam hacia las drogas y la prostitución no representaron ningún obstáculo para que la capital holandesa ocupara el quinto lugar. En sexto lugar se encuentra la mayor ciudad de Australia, Sídney. Zúrich está en el séptimo lugar, Toronto en el octavo, mientras que Melbourne, Australia —nombrada el año pasado como la ciudad más amigable del mundo— ocupa el noveno lugar. Nueva York es la única ciudad de Estados Unidos que se encuentra entre los 10 primeros lugares. Sin embargo, no todas las grandes ciudades tienen un buen manejo de la seguridad, ya que muchas se encuentran en el otro extremo de la escala. En el último lugar de las 50 ciudades de la clasificación se encuentra Yakarta, capital de Indonesia y hogar de más de 10 millones de habitantes. Antes de la misma, y entre las últimas cinco, se encuentra la Ciudad de México, Riad, la capital de Arabia Saudita, Johannesburgo, la ciudad Ho Chi Minh y Teherán en Irán. Cuando se trata de la mejor ciudad para vivir, los residentes parecen no ponerle demasiada importancia a la seguridad, ya que The Economist nombró a Toronto como la mejor, seguida de cerca por Montreal. Tokio ocupó el puesto No. 16, lo cual quizá sugiere que incluso si puedes confiar en tus 38 millones de vecinos, la felicidad plena solo la puedes alcanzar con un suministro regular de papas fritas cubiertas de requesón y salsa. CNN en español.