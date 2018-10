31, Enero, 2015 31, Enero, 2015 8:11 a.m. 8:11 a.m.

PROYECTO EUROPEO SE ENCENTRA BALANCEANDO AL BORDE DEL FRACASO

El proyecto europeo se encuentra balanceando al borde del fracaso, viéndose obligado a afrontar un crecimiento débil, como mucho, y una cada vez mayor desigualdad socio-económica, opina el autor John Feffer. "La Europa de hoy recuerda cada vez más al período entre las dos guerras mundiales", con la polarización del debate público, los problemas económicos y el antisemitismo, expresa John Feffer en su artículo publicado por TomDispatch.com. Puede que una nueva guerra continental no esté en el horizonte, pero "Europa sí se enfrenta a un posible colapso del régimen" que significaría el fin de la eurozona y la vuelta atrás en la integración regional, asegura el autor. A nivel político, los partidos de izquierda están desafiando la austeridad prescrita por la UE, mientras que desde la derecha, los partidos euroescépticos critican el entero modelo cuasi-federal. A nivel económico, las medidas de austeridad han provocado que muchos miembros de la UE hayan sido testigos de un pronunciado aumento en el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. A su vez, el racismo y la xenofobia ganan cada ven más adeptos en el continente, y es precisamente la creciente popularidad de la islamofobia lo que el autor considera el problema más serio a nivel social que está afrontando Europa. A pesar de que ahora es un lugar mucho más multicultural que antes, y que la integración regional depende de la 'unidad en la diversidad', "si la UE no puede acomodar el islam, los complicados malabarismos entre sus distintos grupos étnicos, religiosos y culturales se pondrán en tela de juicio", señala Feffer. Durante décadas, la integración europea ha creado un círculo virtuoso, donde la prosperidad generaba el apoyo político para más integración, lo cual, a su vez, hacía crecer la economía europea, expresa Feffer. No obstante, dado que ahora el modelo europeo se asocia con la austeridad, este círculo se ha vuelto vicioso. La unidad en la diversidad puede ser un concepto atractivo, pero "si la UE no inventa una receta mejor para afrontar la desigualdad económica, el extremismo político y la intolerancia social, sus adversarios pronto tendrán la fuerza para dar vuelta atrás a la integración europea", concluye el autor. RT