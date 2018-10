31, Enero, 2015 31, Enero, 2015 9:03 a.m. 9:03 a.m.

SANTOS LE RECORDO A MADURO QUE LA RELACION SE BASA EN EL RESPETO

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy que en la cumbre de la Celac le recordó a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que el respeto es la base de la relación bilateral y por eso su cancillería se pronunció sobre el trato recibido por el expresidente Andrés Pastrana en ese país. Santos y Maduro conversaron sobre asuntos bilaterales el pasado miércoles en Costa Rica, donde participaron en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). "Tuve una corta reunión con el presidente Maduro, me reclamó el comunicado de la cancillería, del Gobierno, sobre el incidente de la visita del expresidente Pastrana, y yo le dije en forma muy cordial pero muy clara que para nosotros la base de la relación con ellos y con cualquier país es el respeto", manifestó. En un consejo de ministros celebrado hoy en el municipio de Guapi en el departamento del Cauca (suroeste), el jefe de Estado agregó: "mi obligación como presidente de la República es buscar que a todos los colombianos los respeten en cualquier rincón del mundo". Pastrana, que fue presidente entre 1998 y 2002 y es opositor a Santos, viajó la semana pasada a Caracas para participar en compañía de los también expresidentes Sebastián Piñera (Chile) y Felipe Calderón (México) en un foro de la oposición venezolana sobre democracia y derechos humanos. La intención además era visitar al líder opositor venezolano Leopoldo López en la cárcel militar en la que se encuentra desde el año pasado. El Gobierno venezolano no permitió el acceso de los exmandatarios a la cárcel donde está López y además Maduro dijo que el viaje de los tres fue "pagado con el dinero del narcotráfico". A raíz de esos incidentes, la cancillería colombiana expidió el pasado lunes un comunicado en el que reclamó un "trato digno" para Pastrana y abogó porque Leopoldo López "recupere su libertad lo antes posible". "Tenemos que respetarnos mutuamente, así tengamos profundas diferencias, pero respetémonos y en ese orden de ideas, podemos arreglar cualquier problema en forma amigable", afirmó Santos, quien recordó que esa fue una regla de juego pactada con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez que le citó esta vez a Maduro. Santos agregó que el comunicado sobre el trato recibido por Pastrana fue emitido "porque respeto no es solamente con el Gobierno, el respeto es también con la oposición (...) y con todos los colombianos". En el encuentro con Maduro, Santos aprovechó para transmitirle la preocupación de su Gobierno por las denuncias de colombianos que dicen haber sido víctimas de discriminación en la venta de alimentos en Venezuela. El mandatario dijo que Maduro le pidió más información al respecto y aseguró que tomaría medidas al respecto. EFE