31, Enero, 2015 31, Enero, 2015 10:01 a.m. 10:01 a.m.

BANCO CENTRAL TICO ELIMINA SISTEMA DE BANDAS CAMBIARÍAS

El sistema de bandas cambiarias, que sustituyó el de minidevaluaciones y se caracterizó por establecer un "techo" y un "piso" a la variación del tipo de cambio, ya no regirá en el país. Según las autoridades, este es el mejor momento macroeconómico y no prevén mayores cambios en el dólar. El sistema se implementó desde el 2006, y desde hace meses se venía especulando de su cambio hacia la flotación administrada. En palabras sencillas, la flotación es que será la oferta y la demanda la que determine el precio del dólar. Olivier Pérez, Presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), no se prevén cambios en el comportamiento de la moneda por el cambio del sistema. Radio La Primerísima.