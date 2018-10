01, Febrero, 2015 01, Febrero, 2015 3:08 a.m. 3:08 a.m.

EL PAPA INVITA A REPENSAR SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

"Con el pan no se juega. Me acuerdo que cuando era pequeño y se caía el pan nos enseñaban a recogerlo a darle un beso y volver a ponerlo en la mesa", exclamó Francisco. El papa Francisco invitó hoy a repensar el sistema de producción y distribución de los alimentos, pues determinan un sufrimiento para muchas familias, según dijo durante una audiencia con miembros de la mayor asociación italiana de agricultores, Coldiretti. "Las reglas del mercado, la cultura del descarte y del desechar en el caso de la alimentación tiene proporciones inaceptables. Junto a otros factores, determinan miseria y sufrimiento para tantas familias. Hay que repensar a fondo el sistema de producción y de distribución de los alimentos", destacó. "Con el pan no se juega. Me acuerdo que cuando era pequeño y se caía el pan nos enseñaban a recogerlo a darle un beso y volver a ponerlo en la mesa", exclamó. Francisco valoró el trabajo de los agricultores "llamados a responder con audacia y creatividad al mandato entregado desde siempre al hombre de cultivar y custodiar la tierra". "La obra de cuantos cultivan la tierra, dedicando generosamente tiempo y energías, se presenta como una verdadera vocación que merece ser reconocida y valorada también mediante elecciones políticas y económicas concretas; eliminando los obstáculos que penalizan una actividad tan valiosa y que, con frecuencia, es vista como poco apetecible por las nuevas generaciones". Si bien, recordó que se "registra un aumento en el número de estudiantes de las escuelas y de los institutos (de enseñanza) agraria, que permite prever un aumento de la ocupación en el sector agrícola". Al mismo tiempo, Francisco señaló que "es necesario prestar atención a la tan difundida sustracción de tierra a la agricultura para destinarla a otras actividades, aparentemente más rentables". Francisco criticó como también en este aspecto domina "el dios dinero" y como "hay personas que no tienen sentimientos, que venden la familia y que venden también la madre tierra". El pontífice argentino afirmó que los desafíos en este campo son: "Cómo realizar una agricultura con bajo impacto ambiental y cómo hacer para que el cultivo de la tierra suponga al mismo tiempo custodiarla". Frente a estos interrogantes, el papa invitó a los agricultores a "reencontrar el amor por la tierra como madre -como diría san Francisco- de la que hemos sido hechos y a la que estamos llamados a volver constantemente.". Y les propuso "custodiar la tierra, haciendo una alianza con ella, a fin de que siga siendo, como Dios la quiere, fuente de vida para toda la familia humana".