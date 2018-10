EN CENTROAMÉRICA ES MUY CARO VOLAR

2:47 a.m.

La poca oferta de vuelos y la baja demanda de usuarios en el mercado nicaragüense han encarecido las tarifas de los tiquetes de avión, aseguran empresarios del sector. Un viaje solo de ida, para una persona, de Managua a Guatemala tiene un precio que puede variar de US$460 (clase económica) hasta US$2,117 (clase ejecutiva). Ir a Miami puede costarle a una persona, en promoción, US$252 por Avianca, según la página web de esta aerolínea. Centroamérica, como un atractivo multidestino, hace esfuerzos para colocarse en el mercado turístico internacional, pero algunos países como Nicaragua --donde existen pocas conexiones-- tienen el desafío de fortalecer su conectividad aérea. Nicaragua, en donde volar barato todavía no es una realidad, solo tiene cinco conexiones aéreas directas: dos a Centroamérica (San Salvador y Panamá) y tres a Estados Unidos (Miami, Houston y Atlanta). En la última semana de enero, las aerolíneas que operan en Costa Rica empezaron una guerra por el costo del pasaje para viajar a Perú. Cerca de 2,100 costarricenses adquirieron boletos para viajar a ese destino, entre enero y junio de este año, pagando US$108 y no los US$900 que usualmente cuesta el billete. José Antonio Torres, gerente general de Delta Air Lines para Centroamérica, explicó que las aerolíneas imponen el precio al billete tomando como referencia “múltiples factores relacionados con la oferta y la demanda, y con las condiciones operacionales de cada aerolínea”. POR TEMPORADA Claudia Mora, asesora de viajes de SchuVar Tours, explicó que el costo de los tiquetes depende de las temporadas y considera que la demanda de vuelos actualmente es mayor. “Eso va en dependencia de que la temporada sea alta o baja; la ventaja es que en Nicaragua las aerolíneas como Taca y Copa están sacando precios accesibles. Viajar por ejemplo de Panamá a Nicaragua es mucho más barato, la demanda actualmente es mayor”, puntualizó Mora. Por su parte, Valeria Sevilla, gerente de ventas de la Agencia Viajes América, agrega que además de la temporada, existen otros factores que se conjugan y pueden encarecer el tiquete. “Si lo compra para viajar en tres días le saldrá caro, porque la mayoría de las tarifas económicas le exigen una anticipación de 7, 14, 21 o 28 días. En ese tiempo tiene mejor probabilidad de encontrar mejor precio”, dijo Sevilla. Los boletos suelen ponerse caros en todo diciembre, hasta el 15 enero, que es temporada alta; igual que en Semana Santa, en junio y julio, que son las vacaciones en Estados Unidos. “Los aviones están divididos en diferentes tarifas; usted puede ir al lado mío y compró un boleto por US$700, y yo quizá compré una promoción para ir a Panamá en US$300 (…) lo otro es que siempre es más caro viajar en fin de semana”, reveló Sevilla. Cuando el avión está vacío, existen altas probabilidades de encontrar precios más económicos. EN HONDURAS En Honduras, los boletos aéreos siguen por las nubes, pese a que las aerolíneas están ahorrándose una importante cantidad de dinero cada semana, debido a que sus costos de operaciones han disminuido por el desplome del valor del petróleo, se quejaron algunos usuarios. Aunque los precios del combustible han disminuido desde sus máximos históricos, ese producto solo representa uno de los costos de operación de las aerolíneas, defendió el gerente general de Delta Air Lines para Centroamérica. Durante los primeros nueve meses de 2014, según Torres, los gastos por operación en las empresas aéreas estadounidenses aumentaron un 3.1%. En tanto, Claudia Arenas Bianchi, directora internacional de comunicaciones y asuntos corporativos de Avianca, explicó que los precios de los boletos dependen de muchos factores. “Avianca evalúa constantemente la oferta y la demanda existente en sus distintos mercados, con el objetivo de ofrecer posibilidades tarifarias que mantengan la elasticidad del mismo y le permitan a la aerolínea ofrecer un producto competitivo”, aseveró la funcionaria de Avianca. ESTABLECER CONEXIONES Delta Air Lines anunció recientemente que comenzará a operar un servicio de temporada los sábados, entre Los Ángeles (EE.UU.) y Managua, a partir de junio próximo, para complementar el vuelo diario, sin escalas, que ofrece actualmente desde la capital nicaragüense a Atlanta. Delta es una empresa que opera su servicio desde 10 ciudades de Centroamérica a los Estados Unidos, pero no cuenta con servicio entre destinos dentro de la región. Desde Nicaragua, Avianca, por otro lado, cuenta con tres vuelos diarios y directos a El Salvador, lo que permite conectar a los nicaragüenses por esa vía a toda la red de rutas de la aerolínea en destinos de Norte, Centro y Sudamérica, así como el Caribe y Europa. Nicaragua tampoco puede competir con el resto de países de la región, debido a que es el que menos aerolíneas recibe, contrario a Costa Rica, Guatemala y Panamá. Delta Air Lines, Avianca, American, Copa, Spirit, United y Nature Air son las aerolíneas que están disponibles en Nicaragua. Para resolver el problema a nivel intrarregional y que existan vuelos baratos, Nicaragua necesita establecer conexiones en la región, señaló Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, Cantur. En diciembre pasado, Air Panamá estableció una conexión directa desde la terminal de Albrook a San José, Costa Rica, vuelo que en el futuro podría tener una extensión a Managua, dijeron recientemente representantes de esa empresa en medios panameños. Nicaragua, a su vez, necesita establecer vuelos directos con Europa. Iberia, una de las aerolíneas que opera en otros países de la región, explicó que a la hora de decidir un nuevo destino o ruta se toma en cuenta la frecuencia y la demanda de pasajeros. “En algunos casos, temporalmente hemos tenido que dejar de operar en algunos destinos y hemos vuelto a ofrecerlo a posteriori; la evaluación es constante”, dijo un funcionario de la aerolínea española. 7 aerolíneas internacionales cubren el mercado de Nicaragua. 1 empresa cubre los vuelos domésticos del país. 1.32 millones de visitantes llegaron en 2014. END