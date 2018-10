02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 3:21 a.m. 3:21 a.m.

EVO MORALES AFIRMO QUE LAS MUJERES SON MAS INTELIGENTES QUE LOS HOMBRES

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que "las mujeres son más inteligentes" que los hombres, ya que a lo largo de los años ha comprobado cómo son las estudiantes las que cosechan mejores resultados académicos. "No quiero que se molesten los varones, yo estoy viendo (que) las mujeres son más inteligentes (...). Me ha dolido como varón, pero es una verdad", afirmó el mandatario en la ciudad andina de El Alto durante un discurso con motivo de la inauguración del curso escolar en su país. Morales recordó cómo, cuando era dirigente sindical en El Chapare y le invitaban a la clausura del año escolar, los certificados al mejor alumno lo recibían sobre todo las niñas, y también se refirió al bono que el Gobierno entrega a los bachilleres con mejores calificaciones, también obtenido mayoritariamente por chicas. Desde que llegó al Gobierno en 2006, el presidente boliviano ha sido criticado en numerosas ocasiones por sus expresiones machistas. La última de ellas fue el pasado enero durante su toma oficial de posesión en el Legislativo, donde sostuvo que si las mujeres no fueran "caprichositas" y no pelearan entre ellas, gobernarían Bolivia porque son honestas y "más trabajadoras". Por otro lado, con motivo del inicio del curso escolar, el mandatario pidió a los profesores que no utilicen teléfonos celulares durante las clases, al igual que los alumnos tampoco pueden hacerlo. A los maestros de las zonas rurales les riñó por abandonar las clases uno o dos días al mes "bajo el pretexto" de ir a cobrar sus salarios, y porque en ocasiones, cuando los lunes regresan a las áreas donde imparten clases, llegan tarde debido a que se avería el vehículo compartido (trufi) que les traslada desde la ciudad. Según Morales, Bolivia es después de Cuba el país latinoamericano que más inversión dedica a la educación, un ámbito en el que confió en seguir mejorando. El mandatario apeló a la importancia de la educación "para la liberación y desarrollo del pueblo boliviano" aunque precisó que es necesario "avanzar en el conocimiento científico", porque "todavía hay una dependencia en la parte tecnológica". El sistema educativo boliviano cuenta con 2,8 millones de estudiantes en los niveles de inicial, primaria y secundaria, según datos oficiales. EFE