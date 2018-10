02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 7:54 a.m. 7:54 a.m.

LIBERIA COMIENZA A PROBAR VACUNA CONTRA EL EBOLA

Los ensayos con seres humanos de dos posibles vacunas para el ébola comenzaron el lunes en la capital liberiana, como parte de una campaña global para prevenir una repetición de la pandemia que ha cobrado casi 9.000 vidas en África occidental. Estudios de menor magnitud en Liberia ya determinaron que las vacunas son aptas para uso humano. Al compararlas con un placebo, los científicos tratan de determinar si son efectivas para prevenir la infección con el virus que ha matado a cerca del 60% de los hospitalizados. Sin embargo, a pesar de lo prometedor que resulta la vacuna, las autoridades deben enfrentar los miedos de personas que creen que podrían resultar infectados. Cada vacuna utiliza un virus distinto para inocular material genético no infeccioso en el organismo y provocar una respuesta del sistema inmunitario. Domingo en un barrio densamente poblado de Monrovia grupos musicales interpretaban canciones para explicar los fines e intenciones del ensayo, en un intento por disipar los temores. B. Emmanuel Lansana, de 43 años, un ayudante de médico, recibió la primera dosis el lunes. Se le inocularon dos vacunas en distintos puntos del brazo derecho. Su esposa había expresado temor, pero Lansana dijo que quería participar. “ Los asesores explicaron todas mis reservas y disiparon todas mis dudas ” , dijo en la sala donde permaneció en observación durante media hora después de la vacunación. Unos 600 voluntarios participan de esta primera etapa y los organizadores han dicho que podrían aplicar la vacuna finalmente a 27.000 personas. "Hoy queremos vacunar a 12 personas y esperamos incrementar la cifra a medida que avanzamos ” , dijo Wissedi Sio Njoh, director de operaciones de la campaña, a The Associated Press. La Organización Mundial de la Salud dice que la epidemia ha infectado a más 22.000 personas y matado a 8.900 durante el año. A falta de una vacuna, las autoridades han combatido el brote con medidas de salud pública a la antigua, como aislar a los enfermos, buscar y poner en cuarentena a quienes tuvieron contacto con ellos y formar equipos para enterrar a los muertos con medidas sanitarias. El director del Instituto Nacional de Alergias estadounidense, doctor Anthony Fauci, dijo que las dos vacunas experimentales demostraron ser prometedoras en los primeros ensayos con seres humanos. Una fue creada por los Institutos Nacionales de Salkud y es fabricada por GlaxoSmithKline. La otra fue creada por autoridades de salud canadienses y es fabricada bajo licencia por las compañías estadounidenses NewLink Genetics y Merck. Los tres países más afectados —Guinea, Sierra Leona y Liberia— parecen haber realizado algunos avances contra la epidemia declarada en marzo. La agencia de salud de la ONU dijo la semana pasada que se habían reportado menos de 100 casos la semana pasada, por primera vez desde junio. La Nación de Costa Rica