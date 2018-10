02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 10:41 a.m. 10:41 a.m.

ROS-LEHTINEN: ACUERDO OBAMA-CASTRO LLEVARA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE AJUSTE

La Ley de Ajuste Cubano podría ser modificada por el Congreso como resultado directo de las negociaciones emprendidas por el presidente estadounidense, Barack Obama, con el Gobierno cubano, advirtió la representante republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen en una entrevista que publica el diario El Nuevo Herald. Para Ros-Lehtinen, el diálogo abierto por Obama crea una contradicción, que quienes abogan por normalizar las relaciones con La Habana cuestionarán. "Uno no puede decir las dos cosas: que es un país común y corriente, y que voy a pedir asilo político y voy a tener la garantía de la Ley de Ajuste Cubano. Algo se va a tener que cambiar porque no se pueden tener estos dos conceptos, de persecución y de relaciones diplomáticas", explicó. "Si la Ley de Ajuste Cubano sobrevive esta sesión (del Congreso) sería milagroso porque no es posible tener relaciones con un Gobierno y tener este privilegio que no existe para ningún otro grupo", añadió. La administración de Obama asegura que no tiene planes de cambiar la política migratoria actual pero la Ley de Ajuste, de 1966, está siendo cuestionada por distintos actores políticos. El Gobierno cubano dejó claro en las conversaciones migratorias celebradas en La Habana el 21 de enero que la eliminación de la ley es una de sus prioridades en la negociación Washington. Por su parte, muchos exiliados que huyeron de Cuba en las décadas de los años sesenta y setenta cuestionan que los cubanos que llegaron recientemente viajen de regreso a la Isla a visitar a sus familiares, y favorecen que la ley ampare solo a aquellos que puedan sufrir persecución política. Los beneficios que obtienen los cubanos al pisar suelo estadounidense son vistos, además, con recelo por otros grupos de inmigrantes por el tratamiento "privilegiado". Y para los legisladores cubanoamericanos parece cada vez más "difícil" justificar la ley. "Es una pena" pero "yo creo que va a haber cambios. Vamos a ver qué dirección quiere tomar el Congreso", reflexionó Ros-Lehtinen. Proyectos 'sin futuro' Un grupo de congresistas introdujo la semana pasada varios anteproyectos de ley sobre temas relacionados con Cuba. Proponen desde eliminar todas las restricciones de viajes a la Isla hasta cortar los fondos a Radio y TV Martí, pero ninguno tiene posibilidades de ser aprobado, según Ros-Lehtinen. La legisladora dijo que no está sorprendida con estas iniciativas. "Son personas que ideológicamente se identifican con el régimen en el sentido de que ellos creen que Estados Unidos es el monstruo que está destruyendo a la isla de Cuba. Son personas que tienen historia en el Congreso de estar en contra del movimiento nuestro de sanciones", dijo. "Ninguno de estos proyectos va a pasar. Nosotros vamos a parar todos estos proyectos, tenemos los votos y eso no tiene futuro", añadió. Por otra parte, Ros-Lehtinen dijo estar convencida de que "la primera persona que va a fastidiar la maniobra del presidente Obama y de estos colegas es Raúl Castro. Cada vez que abre su boca, siempre dice una barbaridad". En su discurso en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Costa Rica la semana pasada, el general se refirió a una lista de asuntos sin los cuales su régimen considera imposible alcanzar la normalización de relaciones con Estados Unidos. Entre ellos, mencionó el fin del embargo, la devolución de la base naval de Guantánamo y una compensación por "daños humanos y económicos". Raúl Castro "es el peor aliado que tienen estas personas que quieren establecer relaciones económicas con su gobierno", dijo Ros-Lehtinen. "¿Qué ha cambiado en Cuba? Nada", continuó Ros-Lehtinen y mencionó el caso del rapero contestatario Maikel Oksobo (El Dkano). DIARIO DE CUBA informó la semana pasada que Oksobo (Maikel Castillo Pérez) fue sentenciado a un año de prisión bajo el cargo de "peligrosidad predelictiva" en un juicios con irregularidades y visos de corrupción policial y judicial. Sin dar detalles, Ros-Lehtinen anunció que está preparando un proyecto de ley "para destacar que darle dinero al sector turístico (en Cuba) es ayudar también a la tiranía porque ellos son los que controlan esa industria". La congresista volvió a criticar el secretismo con el cual la Administración Obama realizó las negociaciones con La Habana. "El gobierno de Obama no tiene la menor intención o deseo de incluir a la comunidad exiliada, ni incluir a quienes estamos debatiendo estos temas en el Congreso", dijo. "El presidente ha dado una bofetada tremenda al Congreso". DIARIO DE CUBA