03, Febrero, 2015 03, Febrero, 2015 4:26 a.m. 4:26 a.m.

ALIANZA ESTRATÉGICA CHINA-ARGENTINA ES UNA POLÍTICA DE ESTADO

La presidenta argentina, Cristina Fernández, afirmó durante su visita oficial a China que la asociación estratégica entablada entre ambas naciones "no es una política de este gobierno de este espacio político", sino "una política pública de Estado en la República Argentina". Fernández dijo estar “muy impresionada de estar no sólo en la economía más grande del mundo, sino frente a las empresas y los bancos más grandes del mundo”, tras resaltar el conocimiento que los empresarios locales sobre la “posibilidad de negocios” en Argentina. Subrayó que “esta alianza estratégica" con China fue iniciada por el expresidente Néstor Kirchner y que su administración decidió "profundizarla como alianza estratégica integral” . Asimismo dijo que en Argentina "somos un país con características muy especiales como productor de alimentos y sumamente competitivos en la producción de granos", y remarcó el acuerdo firmado días atrás entre YPF y la petrolera estatal china Sinopec con el fin de desarrollar proyectos de petróleo y de gas convencional y no convencional y la importancia de seguir avanzando en energía nuclear. El Banco Nación abre este martes su primera sede en la capital de China, Beijing, en paralelo a la visita de la presidenta Cristina Fernández para fortalecer las relaciones bilaterales y de intercambio comercial. 19 Digital.