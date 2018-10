BRASIL : PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF FUERZA LA DIMISIÓN DE LA CÚPULA DE PETROBRAS

la mayor empresa pública de América Latina, la petrolera Petrobras, carcomida por sucesivos escándalos de corrupción que la han devaluado en dos de sus terceras partes. Rousseff ha decidido este martes, según Reuters, aceptar la renuncia de Graça Foster, la presidenta de la mega empresa con más de 85.000 empleados. Foster, desde hacía meses, había puesto el cargo en manos de la jefa del Estado, pero esta acababa siempre –hasta este miércoles, tras una reunión entre las dos- por respaldarla. Ahora bien: aún no hay fecha fija para la salida efectiva, que podría retrasarse incluso semanas. La economía de Brasil se atasca La semana pasada se hizo público que el valor de lo robado por el sistema de corrupción, sumado a ciertos proyectos ineficaces, asciende a 88.000 millones de reales (casi 34.000 millones de dólares). Esto, según varios articulistas de la prensa brasileña, ha pesado definitivamente en la destitución de Foster, que llevaba tres años en el cargo y que hasta ahora ha actuado, además de como primera gestora de una gigantesca empresa vapuleada, como escudo político de la presidenta. Bastó que este miércoles A Folha de São Paulo publicase la destitución en su edición digital para que las acciones de la petrolera se disparasen hasta un 10%. A finales del año pasado, en un desayuno con periodistas en Brasilia, Rousseff defendió a Foster, de quien se considera una amiga personal y afirmó que no pretendía sustituirla. “La conozco. Y me consta su seriedad y su corrección”, aseguró. Pero dos meses en la actual vorágine de malas noticias que acosan al Gobierno de Rousseff es mucho tiempo. La sangría de Petrobras es ingente: en 2010 valía 380.200 millones de reales (126.000 millones de euros). Cuatro años después, consecuencia, en su mayor parte, de inversiones mal calculadas y de las revelaciones de la corrupción que la carcome, su valor es 2,3 veces menor: 112.000 millones de reales (42.000 millones de dólares). Aún gana dinero, eso sí, aunque las ganancias del tercer trimestre de 2014 cayeron un 9,07% respecto al mismo período de 2013, según el informe de resultados publicado el miércoles, que no incluye lo robado. Mientras, los escándalos siguen sucediéndose. Este miércoles, Julio Camargo, uno de los acusados de sobornar a altos cargos de Petrobras que, bajo arresto, se han animado a denunciar el sistema de corruptelas, aseguraba que pagó 12 millones de reales (4.5 millones de dólares) para obtener concesiones de obras y añadió que el pago de sobornos en esta empresa por parte de las empresas concesionarias era “una realidad institucionalizada”. La sequía amenaza con racionar el agua cinco días a la semana en São Paulo, la ciudad más grande El de Petrobras no es el único problema que acosa a la presidenta, que tomó posesión el pasado uno de enero. De hecho, el año se cerró con la economía en plena fase de parálisis, con el PBI coqueteando muy poco por encima del 0. El FMI calcula que Brasil, uno de los países emergentes que hacía años asombraba al mundo con crecimientos por encima del 6%, sólo superará un anémico 0,3%. La exportación de materias primas se ha atascado y la industria se encoge: de hecho, la producción industrial reculó el año pasado un 3,2%, el peor registro desde 2009. Y todo será peor si no llueve. Y mucho. La mayor sequía desde hace 80 años amenaza con racionar el agua cinco días a la semana a los habitantes de la mayor ciudad del país, São Paulo, si las presas no se llenan antes del mes de abril. Muchos pobladores ya de barrios periféricos ven cómo el grifo languidece seco muchas horas al día, hay bares y restaurantes que ya contratan regularmente camiones cisterna y la demanda de bidones gigantes de plástico se ha disparado ante la amenaza, cada vez más cierta, de que toda esta mega urbe se quede seca. Las consecuencias no sólo serán sociales. También económicas. La sequía encarece los precios de los alimentos, perjudica a la ya herida industria y, de rebote, afectará al suministro (y al precio) de la energía eléctrica. Todo esto repercutirá automáticamente en el talón de Aquiles de la economía brasileña, la inflación, que ya se encuentra en el límite tolerado por el Gobierno, un 6,5%. Los expertos aventuran, además, que si no empieza a llover, sólo en la industria, la sequía significará un retroceso de 0,6% del PIB. EL PAIS