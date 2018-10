05, Febrero, 2015 05, Febrero, 2015 3:18 a.m. 3:18 a.m.

ELN NO VE POSIBLE UN ACUERDO DE PAZ CON EL GOBIERNO COLOMBIANO A CORTO PLAZO

El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) no cree que en el corto plazo se pueda llegar a un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano que implique su inserción en la vida civil, dijo su máximo jefe, Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino". El jefe guerrillero aseguró que está dispuesto a negociar el fin del conflicto con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con el que el ELN esta en conversaciones "exploratorias" desde hace un año, pero subrayó que falta camino por recorrer. "Queremos hablar con el Gobierno, con la comunidad internacional y con todos los humildes de Colombia y de quien quiera que esté interesado en dialogar con el ELN sobre el tema", dijo "Gabino", a Canal Capital, la televisión publica de Bogotá, pero subrayó que estos procesos son demorados. El líder de los llamados "elenos" agregó: "De manera que es claro que no vemos esa posibilidad a corto plazo, de hecho siempre hemos dicho que el proceso de paz no es un asunto de meses, las cosas, dice el dicho popular, demoran tanto en resolverse como se crearon, y llevamos más de 70 años de conflicto". "No es un problema de capricho, es un problema de análisis de la realidad", sentenció. Según "Gabino", el ELN acudió al llamado del Gobierno a iniciar un proceso de paz similar al que se lleva a cabo en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y con base en el resultado de ese diálogo (con el ELN) se decidirá si abandonan la lucha armada que en su caso comenzó hace 50 años. "Por supuesto que nosotros acudimos a ese llamado con la postura de que si el Gobierno en ese diálogo nos convence de que las armas no son necesarias, estaríamos dispuestos a dejar de usarlas", afirmó. El Gobierno y el ELN anunciaron el pasado 10 de junio en un comunicado conjunto los diálogos "exploratorios", pero desde entonces no han revelado más avances y el propio presidente Santos reconoció el pasado sábado que todavía falta camino para iniciar una negociación formal de paz con ese grupo. Según "Gabino" el ELN es consciente de la necesidad de paz del país, pero falta decisión, principalmente por parte del Gobierno para negociar. "Tenemos toda la disposición del diálogo, pero eso no depende únicamente de nosotros, la otra parte es el Gobierno y la verdad, no hemos encontrado la decisión ni la fuerza de concretar los diálogos con el ELN", dijo. Destacó el reciente pronunciamiento de Santos en el sentido de avanzar con las Farc hacia un cese bilateral del fuego en respuesta al unilateral decretado por esa guerrilla, y añadió que aunque eso genera confianza no necesariamente acelera los contactos con su grupo armado lo que, en su opinión, depende más del Gobierno. "Yo no diría que eso desatranca las conversaciones entre el ELN y el Gobierno, yo diría que las conversaciones han ido demasiado lentas y es necesario agilizarlas, eso requiere de parte del Gobierno y por supuesto también de parte del ELN mayor celeridad. Sinceramente debo decir que de parte nuestra no ha sido el problema, los tiempos lentos los ha colocado el Gobierno", afirmó. "Gabino" insistió en la participación de la sociedad en el proceso de paz, uno de los puntos ya acordados por su grupo con el Gobierno para una eventual agenda de diálogos, junto con el de víctimas. El ELN habla de una agenda de seis puntos entre los cuales estarían, además de los dos ya acordados, "el impacto del modelo económico en la vida del país y todo lo que tiene que ver con el asunto de las armas", dijo. Según el jefe guerrillero, el ELN puede discutir "todos los temas de la agenda del país", entre los que citó "el minero-energético, la tierra, la salud, los servicios públicos, el problema agrario", pero subrayó que para ese grupo "es muy importante que sea la sociedad colombiana la que discuta todos estos y otros temas". EFE