05, Febrero, 2015 05, Febrero, 2015 3:53 a.m. 3:53 a.m.

ESCANDALO EN FRANCIA: AGENTE DE INTELIGENCIA TENIA ROMANCE CON TERRORISTA SOSPECHOSO DE ATAQUES

Los servicios de seguridad franceses se enfrentan a un nuevo escándalo, luego que se revelara que una suboficial de inteligencia mantenía una relación con uno de los sospechosos de los ataques terroristas perpetrados en París el pasado mes de enero. El sospechoso, identificado como Amar R., era amigo de Amedy Coulibaly, el terrorista que asesinó a cuatro personas en un supermercado de la capital francesa, entraba y salía con su vehículo sin problemas de la comisaría donde trabajaba su pareja, informa el diario 'The Times' citando a medios franceses. Amar R. fue visto junto a Coulibaly horas antes de que este irrumpiera en el supermercado y tomara rehenes y al día siguiente de que matara a una policía. Además, sobre Amar pesaba una orden europea de detención por presunto tráfico de drogas. El sospechoso fue finalmente detenido el pasado 23 de enero, pero nadie reparó en su novia, una suboficial del servicio de inteligencia de la Gendarmería de la localidad de Rosny-sous-Bois. Los detectives se sorprendieron al descubrir que la pareja de Amar era una agente que participaba en la recopilación de información sobre los ataques terroristas. Se informa además que la suboficial se convirtió al islam hace dos años y se cubre con el hiyab cuando no está de servicio. Portavoces de la comisaría indicaron que de momento "no hay nada que reprochar a la suboficial; no hemos constatado falta profesional". RT