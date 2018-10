06, Febrero, 2015 06, Febrero, 2015 6:47 a.m. 6:47 a.m.

CIERRAN CONSULTA EXTERNA EN 5 HOSPITALES GUATEMALTECOS

Los centros que están en paro son el General San Juan de Dios y Roosevelt, en la capital; y los hospitales de Antigua Guatemala, Sacatepéquez; Escuintla y Cuilapa, Santa Rosa, donde los médicos se declararon en asamblea permanente a partir de ayer. La medida se tomó debido a que los facultativos no han recibido sueldos de enero, que van de los Q7 mil a los Q11 mil, según la especialización. Los pacientes pagan las consecuencias, pues solo en los hospitales Roosevelt y San Juan se atiende a unos 4 mil a diario. Organizados Jorge Loaiza, vocero de los residentes del Roosevelt, afirmó que el movimiento incluye a facultativos de otros departamentos —además de los cuatro anteriores—, debido a que el problema es general en el país. Explicó: “Nosotros solo contamos con ese pago para sostener nuestros estudios, familia y otros gastos. Además, algunos deben pagar vivienda, comida y transporte para realizar su Ejercicio Profesional Supervisado”. Loaiza refirió que desde el lunes los representantes de los residentes expresaron su malestar al ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, ya que esta situación no había ocurrido antes. Según el médico, al ministro se le advirtió de que, si no les pagaban el miércoles recién pasado, pararían labores; sin embargo se hizo circular la información de que las consultas externas serían cerradas como medida de prevención, por una actividad de motociclismo —Caravana del Zorro— que se efectuará mañana. Promete pago Monterroso dijo en conferencia de prensa que el pago a los residentes se iniciará el próximo lunes y podría finalizar el 13 de febrero. “Conversé ayer por la mañana —miércoles— con el equipo de representantes de los médicos residentes y les dimos a conocer el período de pago. “Buscamos que los guatemaltecos reciban la salud sin ninguna limitación. Teníamos cuatro días de atraso y ellos ya estaban exigiendo el pago de enero”, dijo el funcionario. Agregó que no transmite buena sensación que los médicos tomen medidas cuando han pasado pocos días de la fecha de pago. Cifra 2 MIL 163 residentes no recibieron pago de salario durante enero. Prensa Libre.com