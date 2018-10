06, Febrero, 2015 06, Febrero, 2015 9:21 a.m. 9:21 a.m.

FRANCISCO LAMENTA SITUACIÓN EN FRONTERA CON MÉXICO

La Iniciativa Fronteriza Kino dio a conocer hoy la carta recibida del papa Francisco como respuesta a una misiva y un vídeo enviados por un grupo de jóvenes de la escuela Católica Lourdes. En la carta enviada al sacerdote jesuita Sean Carroll, quien agrupa a estos jóvenes católicos en el grupo Kino Teens en Nogales, Arizona, el papa reconoce la situación inhumana que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México. "El papa realmente apoya lo que están haciendo los Kino Teens, nos dirigió unas palabras en las que reconoce que como iglesia no tenemos fronteras y nos dijo que las cartas le habían llegado al corazón", dijo hoy a Efe el padre Sean Carroll. Agregó que recibir esta carta del papa lo ha motivado a él y a los jóvenes a seguir trabajando en esta problemática y anima a la iglesia a responder y seguir su lucha para que se respete la dignidad humana. La carta escrita el 19 de diciembre en el Vaticano fue recibida por el nuncio apostólico en Washington en enero desde donde la enviaron a Nogales. "La carta (que enviaron los jóvenes) tenía dos propósitos: darle a conocer el trabajo de los Kino Teens, su servicio a los inmigrantes, su trabajo de sensibilización sobre la realidad migratoria y para invitarle a (visitar) la frontera con México, en particular a ambos Nogales", comentó el padre Carroll. En la misiva, el papa, quien aseguró que el tema de la inmigración no es sólo un problema legal sino una problemática "inhumana", resaltó el trabajo que realizan estos jóvenes en la misión de ayudar a los inmigrantes en su difícil travesía. "Ellos, que saben vivir a contracorriente de tantos estereotipos muy aireados, que sólo ven en la emigración una fuente de ilegalidad, conflictos sociales y violencia, pueden contribuir mucho a mostrar a la iglesia sin fronteras, como madre de todos, que extiende por el mundo la cultura de la solidaridad y de la atención a las personas y familias que se encuentran en situaciones tantas veces desgarradoras", dijo el papa en su carta. Según el sacerdote, la visita del papa a la frontera le daría un panorama más claro de la situación fronteriza para que conozca el riesgo que enfrentan miles de inmigrantes que deciden cruzar sin documentos. Además, indicó que con la presente respuesta del papa se queda abierta la posibilidad de que se considere dentro de su visita a Estados Unidos, el próximo mes de septiembre, visitar la frontera de Arizona. EFE