07, Febrero, 2015 07, Febrero, 2015 3:48 a.m. 3:48 a.m.

MARERO MATA A POLICÍA EN EL SALVADOR‏

Un pandillero que recién había sido capturado junto a otros nueve mareros, disparó contra los tres policías que se encontraban destacados en el puesto de la colonia Ciudad Real, en San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana. En el ataque, cometido a eso de las 6:30 de la tarde de ayer, un policía murió y otros dos resultaron heridos. Los diez pandilleros que se encontraban detenidos en el puesto policial escaparon aprovechando el ataque. El Director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, acudió a la zona, con un contingente de agentes y soldados para realizar un operativo de búsqueda de los fugitivos. Landaverde explicó que ayer por la tarde, varios policías intervinieron a un grupo de pandilleros que se encontraban reunidos en la colonia Ciudad Real. Al ser registrados les confiscaron un fusil AK-47 y dos armas cortas. Los diez sospechosos fueron remitidos al puesto policial de la referida colonia. En el puesto, los tres agentes, una mujer y dos hombres, realizaron el fichaje de los sospechosos. En ese momento, uno de los detenidos sacó un arma de fuego que tenía oculta y disparó contra los tres policías, hirió a la mujer y a otro agente. Un tercero murió en el acto al recibir varios impactos de bala. Fuentes policiales informaron que los mareros que atacaron el puesto despojaron del arma de equipo a la mujer policía que se encontraba en el lugar y le dispararon. La mujer policía que yacía herida logró llamar por teléfono a su hijo y fue él quien se comunicó llorando con el Sistema de Emergencia 911 para denunciar el ataque. Se informó que desde dicho puesto, los agentes no podían hacer llamadas a celulares de las jefaturas. Registros minuciosos Tras el ataque, la PNC montó un fuerte operativo de rastreo de los atacantes, recapturando a los diez que se habían fugado. La operación que se prolongó a altas horas de la noche de ayer, dejó a otros 10 pandilleros detenidos. El subdirector de la PNC, comisionado Howard Cotto, informó que un fusil AK-47 y dos pistolas fueron decomisadas tras el ataque. Soldados apoyaron los registros a vehículos y personas sospechosas en los alrededores del puesto policial atacado. Los retenes fueron instalados en todas las calles del sector. La PNC pidió a los pobladores cercanos no salir de sus casas si no era necesario. En su cuenta de Twitter, el comisionado Douglas Omar García Funes, dijo que la colonia Ciudad Real fue "limpiada" de pandillas en 2012. "Ciudad Real fue casi saneado de pandillas en el 2012; hoy hicieron demostración de fuerza, atacando el puesto PNC, murió un compañero PNC", escribió. elsalvador.com