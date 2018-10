07, Febrero, 2015 07, Febrero, 2015 5:40 a.m. 5:40 a.m.

HOLLANDE Y MERKEL ABOGAN POR "ACUERDO PACIFICO" EN UCRANIA

La canciller de Alemania, Ángela Merkel y el presidente de Francia, François Hollande, expresaron este sábado que una salida pacífica al conflicto ucraniano evitaría un escenario de guerra. Estas declaraciones las ofrecieron ambos representantes en la 51° Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, en la que se trata entre otros temas, la crisis que vive Ucrania y la avanzada del Estado Islámico en Medio Oriente. Por una parte, Hollande asegura que sin un acuerdo pacífico en Ucrania funcionará el escenario de guerra. “Creo que esta es una de las últimas oportunidades, por eso tomamos esta iniciativa", dijo el líder francés al referirse a su plan de paz acordado con el presidente Vladimir Putin. "Si no encontramos no sólo un compromiso, sino un acuerdo de paz duradero, sabemos perfectamente cuál será el escenario. Tiene un nombre: la guerra", agregó. Por otro lado, la canciller Ángela Merkel dijo en la conferencia que cree que la "crisis de Ucrania no puede resolverse militarmente". "Estoy íntimamente convencida que este conflicto no puede ser solucionados militarmente", dijo Merkel. "Los avances que necesita Ucrania no pueden alcanzarse con más armas", agregó. PLAN DE PAZ Estas declaraciones se dan, tras el encuentro de Merkel y Hollande en Moscú (capital rusa), con el presidente Vladimir Putin, donde se presentaron los puntos para firmar pronto un plan de paz para Ucrania. Pese a la disposición Hollande y Merkel de reunirse con Vladimir Putin, éstos también se encontraron este jueves con el presidente Piotr Poroshenko en una clara señal de que su apoyo sigue siendo hacia el mandatario ucraniano. Según informó la Casa Blanca, la canciller alemana, Ángela Merkel viajará el próximo lunes a Washington (capital de EE.UU.) para reunirse con el mandatario norteamericano Barack Obama, quien tiene previsto aprobar un envío de armas a Ucrania. El mandatario francés y la canciller alemana recalcaron a Poroshenko durante su encuentro, que lograr un nuevo acuerdo es vital para terminar el conflicto. Hollande aboga por esa iniciativa, aún cuando respaldó los disturbios que produjeron el golpe de Estado contra el presidente Viktor Yanukovich en febrero de 2014. Estados Unidos prometió a Kíev dos mil millones de dólares en ayudas, lo cual propicia la presencia de más soldados norteamericanos en el este de Europa. No se debe olvidar la suma de 120 millones de dólares que en el 2014 fueron destinados al Ejército ucraniano, sin aún conocerse el gasto dentro de la milicia. CONTEXTO En agosto de 2014, representantes de la repúblicas populares de Donestk y Lugansk se reunieron en Minsk (Bielorrusia) con el presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko y el mandatario ruso Vladimir Putin. Las partes firmaron un memorando de paz de 12 puntos a cumplir, entre ellos, establecer corredores humanitarios, la retirada de las fuerzas militares del área del conflicto y el respeto al cese de hostilidades. Desde entonces, las partes han acordado más de cinco treguas, que han derivado en más violencia a causa del desacato del Ejército ucraniano. En los últimos días, murieron 12 personas, ocho civiles y cuatro soldados ucranianos, en combates cada vez más intensos en el este. El conflicto ha ocasionado el desplazamiento de cerca de un millón de personas, y unos 600 mil refugiados. telesur