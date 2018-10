08, Febrero, 2015 08, Febrero, 2015 4:07 a.m. 4:07 a.m.

EL DESINTERÉS POR EL SEXO, UNA TENDENCIA EN AUGE EN JAPÓN

Cada vez hay más japoneses que no practican sexo, lo que amenaza con empeorar la baja tasa de natalidad del país. Detrás de esta tendencia hay motivos como las jornadas laborales maratonianas o el celibato voluntario por el que optan algunos jóvenes. El 48,1 por ciento de los hombres y el 50,1 por ciento de las mujeres no mantuvo relaciones sexuales en el último mes, según el más reciente estudio de la Asociación Japonesa de Planificación Familiar (JFPA), basado en una encuesta a 3.000 personas. Los datos muestran un incremento de cinco puntos respecto a 2012, cuando se llevó a cabo el anterior informe, y confirman una evolución que amenaza con echar por tierra los esfuerzos del Ejecutivo nipón por aumentar la tasa de natalidad. Los motivos de este creciente desinterés por el sexo están relacionados con diversos aspectos de la sociedad nipona, donde es difícil compaginar la vida personal y la laboral. Uno de cada cinco hombres casados encuestados afirmaba estar "demasiado cansado" para practicar sexo después del trabajo, mientras que casi el 16 por ciento señalaba que se había vuelto sexualmente inactivo después de que su pareja diera a luz. Entre las mujeres, los motivos más habituales del desinterés por el sexo es que lo encuentran "aburrido" (el 23,8 por ciento) y que llegan de trabajar muy cansadas (17,8 por ciento). La tendencia es especialmente llamativa entre los hombres jóvenes de entre 25 y 29 años, de los cuales un 20 por ciento señala que el sexo "no le interesa". FUENTE: EFE Y END