09, Febrero, 2015 09, Febrero, 2015 5:02 a.m. 5:02 a.m.

63% DE ALCALDES BUSCAN REELECCIÓN EN GUATEMALA

En promedio, el 63 por ciento de los alcaldes de las cabeceras o ciudades principales de los 22 departamentos del país buscarán mantener la administración de la alcaldía. La cifra es resultado de un sondeo efectuado por Prensa Libre la semana anterior. Varios llevan más de dos gestiones seguidas, otros han sido cuestionados por su desempeño, lo que ha abierto la puerta a procesos de antejuicio por supuestos hechos ilícitos. Zona metropolitana En el departamento de Guatemala, el 59 por ciento de los jefes municipales dicen que van por la reelección. En otras cabeceras departamentales la tendencia se eleva a 67%. Diez de los 17 alcaldes del departamento de Guatemala confirmaron que buscarán la reelección. Otros cinco dicen que no han decidido qué harán, uno que no participará y Elzer Palencia, de San José del Golfo, no respondió. Según el Padrón Electoral, en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en ese departamento hay poco más de un millón 780 mil personas habilitadas para votar. Se calcula que en la capital hay más de 800 mil votantes. Héctor Cifuentes, secretario del Partido Unionista, informó que el alcalde capitalino Álvaro Arzú esperará la convocatoria a elecciones que debe hacer el TSE para dar a conocer su decisión. El polémico alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, confirmó que busca continuar al frente de la comuna que ya ha manejado por seis períodos. José Antonio Coro, alcalde de Santa Catarina Pinula, renunció recientemente a la alcaldía. Dijo que está preparado para las elecciones y a la espera de la decisión del Comité Ejecutivo del Partido Patriota (PP). Darán continuidad En cuanto al resto de departamentos, 14 de 21 jefes ediles dicen que se postularán para la reelección. Cinco más indicaron que lo analizan o no hicieron comentarios sobre si buscarán de nuevo dirigir la municipalidad. Sin embargo, la población o personas cercanas a los ediles dan por sentado que sí buscarán de nueva cuenta dirigir la comuna. Los alcaldes de Cuilapa, Santa Rosa, Eduardo Lima, y el de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Édgar Ruiz, en funciones por el arresto de Adolfo Vivar, indicaron que no buscarán la reelección. El jefe edil de Quetzaltenango, Jorge Rolando Barrientos, buscaría la reelección, en medio de críticas y señalamientos de corrupción. Llegó a la jefatura municipal por el PP, y el secretario departamental, Armando Paniagua, es el evidente candidato a la alcaldía, por lo que tendría que buscar otro partido y espacio para reelegirse. Édgar Armando Aragón, alcalde de Ciudad Flores, Petén, no confirmó, pero ha acelerado proyectos de agua entubada y arreglo de calles, según vecinos en busca de apoyo. José Luis Galindo buscará por tercera vez dirigir la Municipalidad de Retalhuleu. En este período fue elegido por el PP. Se queja de que “el Gobierno hizo recortes a su presupuesto”. Prensa Libre.com