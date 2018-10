10, Febrero, 2015 10, Febrero, 2015 4:12 a.m. 4:12 a.m.

JOSE MARIA FIGUERES VALORA CORRER PARA PRESIDENCIALES DEL 2018 EN COSTA RICA

El nuevo presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), el exmandatario José María Figueres, admite ver “con cariño” la posibilidad de intentar volver a gobernar a partir del 2018. Aunque insiste en que no es su prioridad ni su motivación al asumir las riendas del PLN después del “resultado desastroso del 2014”, Figueres reconoce que en su cabeza hay intenciones de participar como candidato presidencial en el 2018, como lo señaló posible desde el mismo 2 de febrero de ese año, cuando se celebró la primera ronda. “Eso es así. Lo he dicho porque lo siento. Es la verdad, pero en igual sentido he sido insistente en que eso está a tres años plazo y eso es una eternidad en la política. No es lo que me mueve en este momento. Lo fácil para eso sería quedarse fuera”. El exmandatario es señalado por su homólogo Óscar Arias, quien le achaca querer utilizar el Partido para impulsar su candidatura presidencial, aunque le ve poca opción de éxito. Figueres se aferra a su discurso unificador para abordar la coyuntura del Partido y prepararlo también para las elecciones municipales en todo el país en febrero del 2016. “Mi primer responsabilidad es ayudar a crear el sentimiento de familia. Durante mucho tiempo caminamos unos por un lado y otros por otro. Tenemos que ser engranaje en la misma dirección”, contestó Figueres, quien en la pasada campaña electoral apenas participó en un solo día y evitó acompañar en la publicidad al candidato Johnny Araya. Ahora, con el Partido golpeado y con la lucha interna entre corrientes como la que dirige Arias frente a la de Figueres, este intenta aprovechar el apoyo holgado con el cual obtuvo la presidencia del Partido el sábado pasado, en la elección contra Francisco Antonio Pacheco, del arismo. Rechazo. Pese a las previsiones de un resultado estrecho, Figueres ganó con 86 votos contra 49 del candidato impulsado por Arias, quien después lamentó algo que para él es casi seguro: el expresidente del periodo 1994-1998 utilizará la estructura partidaria para armar una candidatura presidencial. Eso sí lo niega Figueres, quien dice haber dedicado las 48 horas siguientes a la Asamblea Nacional del sábado a llamar a los asambleístas y a agradecer “muchos” mensajes de apoyo. Asegura que personas de otros partidos también se han acercado a él. “Las posiciones de don Óscar Arias y de don Johnny las recibo con respeto. Al final del día, sin embargo, se ha impuesto la democracia interna y la tesis de avanzar hacia un nuevo PLN”, dijo Figueres, aferrado también al discurso de la renovación del Partido, aunque reciba críticas que le señalan ser un rostro tradicional y le recuerdan los cuestionamientos legales del 2004 por el caso Alcatel . El expresidente mantiene un mensaje crítico sobre el Partido del que él se mantuvo alejado por casi 15 años pues señala que ha fallado en fijar posiciones claras sobre temas nacionales. Por eso promete que para el mes de mayo el Partido habrá definido posturas sobre retos del país. Por ejemplo, la forma en que la economía tica crezca más de un 3% anual. La Nación.