11, Febrero, 2015 11, Febrero, 2015 3:30 a.m. 3:30 a.m.

PROHÍBEN MISAS DE EXORCISMOS COLECTIVOS EN CALI

Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, hizo un llamado a todas las parroquias de la ciudad para que se abstengan de realizar misas de sanación o exorcismos colectivos. De acuerdo con el prelado, en Cali, Colombia hay entre 8 y 10 templos católicos donde sacerdotes realizan este tipo de actividades que, aunque “de muy recta intención y con el deseo de ayudar a la gente”, no deben efectuarse. El líder de la iglesia Católica en la ciudad indicó que el tema ya fue tratado con dichos religiosos, en quienes encontró “disponibilidad, respeto y obediencia”. “La Santa Misa en sí misma es de sanación. Las oraciones de sanación se deben hacer en algunas misas autorizadas por el obispo”, manifestó Monseñor. El Arzobispo añadió que el llamado es a “ubicar estas oraciones en una atención privada y no pública”, pues en algunos casos se convierten en un “espectáculo público”, lo que genera una “obsesión diabólica o con la idea del diablo”. Cuidado con los eventos De la misma manera, la Arquidiócesis de Cali, mediante una carta dirigida a sus sacerdotes, religiosas y movimientos apostólicos, pidió advertir a la comunidad frente a la oferta de eventos de “sanaciones, liberaciones o milagros” por los que algunas personas están cobrando dinero. “Se trata de personas y organizaciones que no cuentan con aprobación para dichas actividades en esta jurisdicción”, especifica la carta. Monseñor Monsalve hace referencia específica al caso del padre Dirk Kranz, conocido como el padre ‘Teo’, “quien actúa sin autorización y en contravía del pensamiento de la Iglesia, haciendo exorcismos por doquier”. “Estas concentraciones para sanaciones, liberaciones, milagros y demás manifestaciones extraordinarias son más propias del proselitismo que abusa de las necesidades insatisfechas de muchas personas, antes que de un serio y desinteresado anuncio del Evangelio. No solamente se prestan para el engaño y la explotación, sino que pueden ocasionar más daños y males a quienes buscan remedio. La oración y los sacramentales que la Iglesia dedica para atender a las personas que sufren, han de estar conformes con los criterios de la Iglesia Universal y con los rituales debidamente aprobados por la Santa Sede para esos casos”, reza la carta. El padre ‘Teo’ ha estado varias veces en Cali, en eventos masivos de sanación y liberación. Uno de ellos se realizó a mediados del año 2013, en el coliseo Santa Librada, durante los tres días de un puente festivo y contó con la asistencia de más de 300 personas. Una feligrés que estuvo presente en ese encuentro relata que durante la oración del sacerdote era común que varios asistentes se desmayaran o gritaran, como si tuvieran demonios dentro de ellos. “El padre levantaba la mano y la gente empezaba a caer y a gritar. Lo cierto es que muchos católicos de la ciudad, incluso laicos de grupos organizados en parroquias, asistimos”, dijo la testigo. Se sabe que eventos en los que participa este sacerdote también han tenido mucha acogida en el municipio de Palmira. El Pais.com.co