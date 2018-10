12, Febrero, 2015 12, Febrero, 2015 10:32 a.m. 10:32 a.m.

ANUNCIAN PRIVATIZAR DISTRIBUCION DE MEDICINAS EN HONDURAS

La ministra de Salud de Honduras, Yolani Batres, anunció hoy la determinación de tercerizar a empresas privadas el proceso de abastecimiento de medicamentos para los hospitales públicos del país. “Actualmente nos encontramos con el problema de la distribución ya que no tenemos la capacidad de distribuirlos y definitivamente no se puede seguir bajo el mismo esquema”. Explicó que implementará nuevas técnicas las cuales vendrán a “resolver el problema de logística que es la distribución y garantizar que el medicamento llegue a manos del paciente”. La ministra destacó que ese proceso estará manejado por medio de empresas privadas e incialmente, por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández, se realizará con la participación de la Organización Panamericana de la Salud. “El Estado no tiene en estos momento la capacidad logística para seguir manejando este proceso que es importante, aunque se han logrado transparentar los procesos de compra, pero los medicamentos se siguen perdiendo y hay un problema de fuga en el trayecto”. La ministra señaló que uno de los pasos que se dará es la desparición del Almacén Central de Medicamentos y agregó que se actualizará el cuadro básico de medicamentos, que pasará a llamarse línea nacional de medicamentos. “En todo hay reacción y sobre todo en las personas a las que se les afecta directamente, pero aquí lo que tiene que primar es el bienestar de la población”. LA PRENSA.HONDURAS