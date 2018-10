12, Febrero, 2015 12, Febrero, 2015 11:02 a.m. 11:02 a.m.

PERDIDAS MULTIMILLONARIAS POR CORRUPCIÓN EN PANAMÁ

Los daños patrimoniales por actos de corrupción que investiga la Justicia panameña podrían ascender a tres mil millones de dólares, según criterios de economistas señalados este jueves por el abogado Víctor Orobio. En entrevista con el diario La Estrella de Panamá, el defensor de uno de los principales imputados, Rafael Guardia, aseveró que las cifras son insondables y que este es el caso más grande de corrupción en la historia del país. Guardia, exdirector (2012-1014) del Programa de Ayuda Nacional (PAN), además de confesar sus delitos, colabora en el esclarecimiento de varios expedientes abiertos por manejos de las finanzas públicas asignadas al organismo, que involucran al expresidente Ricardo Martinelli. Además, el acusado mencionó nombres de empresarios y políticos beneficiados con sobrecostos e, incluso, para financiar campañas de diputados de varios partidos y, en particular, los gastos electorales del entonces oficialista Cambio Democrático, liderado por Martinelli. Mi cliente me manifestó que quería acercarse a la sociedad y explicar que formaba parte de un sistema, por eso entonces la estrategia de la defensa es colaborar, expuso Orobio al diario. Guardia y yo hemos dado a la nación algo que muchos años estaba esperando: la esperanza de que la Justicia es para todos y se acabó el mito de que solo los pobres iban a la cárcel, enfatizó. Al ser preguntado si considera que el expresidente, que se encuentra en Estados Unidos, regresaría a Panamá el letrado dijo que no cree que retornará, porque las personas tienen pánico a perder su libertad, y hoy la situación no le es propicia. El sistema judicial se ha activado, y no solo los hechos que mi defendido confesó, sino otros testimonios lo señalan; el consejo de su defensa podría ser que busque refugio en el extranjero y espere a que la situación cambie. La sociedad panameña pudiera sentir rechazo contra este hombre que asume la defensa de un corrupto confeso, y sobre el tema Orobio reveló que tuvo una crisis existencial, pero al recibir felicitaciones, estímulos y señales positivas alejadas del rechazo, se siente estimulado en su labor. RADIO LA PRIMERÍSIMA.