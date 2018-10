12, Febrero, 2015 12, Febrero, 2015 11:27 a.m. 11:27 a.m.

POLICIA MILITAR EN HONDURAS SECUESTRA A COMERCIANTE QUIEN RELATO MOMENTOS DE ANGUSTIA

El comerciante hondureño Luis Portillo (48) relata lo que vivió cuando fue raptado por cuatro miembros de la Policía Militar cerca del Mercado Zonal Belén en Tegucigalpa, en la capital de Honduras. "Yo estaba en mi negocio cuando llegaron estos tipo y me pusieron manos arriba. Después me dijeron que tenía que acompañarlos porque tenían orden de llevarme. En el carro me dijeron que por mi cabeza estaban pagando 120,000 lempiras y si quería negociar que cuánto les iba a dar para dejarme libre, incluso que me iban echar salsa en el cuerpo para mandar la fotografía a los otros delincuentes y hacer caso que yo estaba muerto", narró Portillo esta mañana al canal de televisión HCH. También le dijeron que "si quería ver viva a mi familia que aflojara el dinero". Cuando lo raptaron los policías militares le quitaron el arma, ya que según él, andaba armado como cualquier comerciante. "Si yo fuese usado el arma y ellos eran cuatro, me matan", señaló la víctima. Portillo dice que después de montarlo al carro le dijeron que llevaban todas las armas en el baúl. "Me llevaron del mercado, pasamos por el centro comercial Mama Nila, ibamos por el barrio Lempira, antes de llegar a Villa Adela de Comayagüela me rescataron", contó. Agregó: "la patrulla policial puso la sirena, en la cual iban mis familiares, quienes denunciaron que me llevaban prisionero". "Cuando escucharon la sirena se pusieron nerviosos, no hallaban que hacer y me dijeron: diga que no ha pasado nada que lo llevamos tranquilo que nada ha pasado, que nada le hicimos nosotros", indicó. Portillo detalló que los policías militares se comunicaron con una persona externa que les dijo: "Dele viaje y cuando esté hecho, cuando lo maten yo les mando el giro por un banco. Supuestamente me iban a fotografiar cuando me hubiesen matado". La Policía Militar, integrada por 3,000 hombres con proyecciones a aumentarla a 5,000 fue constituida en el 2013 por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, para luchar contra el crimen organizado. LAPRENSA.HONDURAS