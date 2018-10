15, Febrero, 2015 15, Febrero, 2015 5:27 a.m. 5:27 a.m.

RAFAEL CORREA SE ENCAMINA A LA REELECCIÓN INDEFINIDA EN ECUADOR

La máxima autoridad electoral de Ecuador rechazó el viernes un segundo pedido de la oposición para someter a consulta popular la reelección presidencial indefinida, que está en vías de aprobación en el Congreso con el apoyo del presidente Rafael Correa. El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud por considerar que incumple un requisito de ley según el cual la Corte Constitucional debe avalar primero la legalidad del llamado a consulta. En consecuencia, el CNE "resuelve negar entrega de formularios" para la recolección de firmas necesarias para la convocatoria, señaló a través de su cuenta de Twitter. El organismo agregó que enviará el pedido para su análisis constitucional. En diciembre, la autoridad electoral había rechazado por los mismos motivos un primer plan de consulta de la oposición. Hay que "rechazar esa decisión del CNE, que es complaciente con quiere controlar todo en Ecuador", reaccionó en rueda prensa Guillermo Lasso, promotor de la consulta y líder de un sector de la oposición de centroderecha. Lasso, quien perdió las elecciones con Correa en 2013, anunció que persistirá en su intento aunque no anticipó el procedimiento. "Vamos a tener que dar por inicio a una nueva fase que le ponga cara a la indignación democrática de la mayoría de ecuatorianos que quiere ser consultada y no quiere la reelección indefinida", agregó. Tras la decisión del CNE, el proyecto de reforma constitucional que incorpora la reelección indefinida para cargos de voto popular, incluidos el del presidente, continúa sin sobresaltos su proceso de aprobación en el Legislativo, de mayoría oficialista. La iniciativa deberá ser aprobada a finales de este año, tras lo cual Correa, en el poder desde 2007, quedará habilitado para postular a un nuevo mandato de cuatro años en 2017. La Constitución ecuatoriana de 2008, promovida por Correa y avalada en referendo, autoriza la reelección por un solo período. A finales del año pasado, la Corte Constitucional dio luz verde a la aprobación en el Congreso del proyecto de reforma constitucional para instaurar la reelección indefinida. Correa, quien apoya la polémica enmienda, todavía no ha anunciado si se postulará a un nuevo mandato de cuatro años en 2017. INFOBAE