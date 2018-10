15, Febrero, 2015 15, Febrero, 2015 9:38 a.m. 9:38 a.m.

BROMA DEL PAPA FRANCISCO AL FLAMANTE CARDENAL URUGUAYO

Monseñor Daniel Sturla es el segundo cardenal uruguayo de la historia. Fue designado ayer junto con otros 19 sacerdotes. Y el papa Francisco, nacido en la Argentina, no perdió la oportunidad para hacerle una broma. "¿Qué hace un uruguayo aquí sin el mate?", le dijo entre risas mientras le entregaba el anillo cardenalicio, de acuerdo con el diario local El Observador. Junto con Sturla, fueron ordenados el arzobispo español de Valladolid, Ricardo Blázquez, además de Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia (México) y el también español José Luis Lacunza Maestrojuán, arzobispo de David (Panamá). Sólo dos son italianos, aunque Italia sigue siendo el país más representado en el Colegio cardenalicio, y los nuevos cardenales proceden de países que hasta ahora no los tenían, como Etiopía, Vietnam, Nueva Zelanda, Birmania, Tonga o Cabo Verde, entre otros. Como el propio Francisco declaró cuando anunció en enero los nombres de los nuevos cardenales éstos son "procedentes de catorce naciones de todos los continentes" y "representan el vínculo inseparable entre la Iglesia de Roma y las Iglesias particulares presentes en el mundo". La homilía de nombramiento fue pronunciada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, concelebrada con los flamantes cardenales y con la asistencia del resto del Colegio Cardenalicio. Hoy, el Papa les pidió a los nuevos cardenales de la Iglesia católica que hagan que los cristianos eviten la "tentación" de aislarse en "una casta" y que les insten a querer estar con los marginados. "El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero", agregó. También les solicitó a los nuevos miembros del Colegio Cardenalicio que vayan a "buscar a los lejanos en las 'periferias' de la existencia" y puso el ejemplo de la curación de un leproso por parte de Jesús explicada en el Evangelio. INFOBAE