BAJA EN PETROLEO IMPACTA EN POCOS PRODUCTOS EN COSTA RICA

La drástica caída en la cotización del petróleo se refleja, hasta ahora, en los precios de pocos bienes y servicios en los cuales el combustible es un insumo importante para su producción. El costo del coctel de hidrocarburos que compra Costa Rica, cayó casi a la mitad en siete meses. Pasó de $114,17 el barril, en agosto pasado, a $60,57 en enero. Esta reducción se transformó en una baja en el precio de los combustibles y la electricidad. No obstante, en otros bienes y servicios que usan combustible como insumo, los índices de precios no muestran reducciones importantes. Según los datos obtenidos de la matriz insumo producto 2011 que calculó el Banco Central, entre las actividades en las cuales el petróleo refinado y sus productos son un ingrediente importante en la producción, hay algunos regulados por ley, como el transporte y la electricidad, y otros no regulados. ¿Por qué no bajan? Una razón de la resistencia a la baja es que los precios regulados por ley tienen fechas definidas de revisión. Carolina Mora, vocera de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), explicó que las tarifas de los pasajes de autobús, por ejemplo, se revisan en enero y julio de cada año con base en datos del semestre anterior. Por lo tanto, hay que esperar a la revisión de julio, la cual considera no solo el combustible, sino también la evolución de los salarios y de costos operativos como llantas y lubricantes. En los taxis, la revisión se realizará este mes y en la fórmula se considera el costo del combustible del último día de enero. Mientras, en electricidad, la revisión es trimestral. En el último análisis, que se realizó en diciembre, se aplicó una rebaja. La siguiente será en marzo. En el caso de los carburantes, cuyo costo se revisa cada mes, experimentaron ocho rebajas entre julio y enero. Para el próximo mes se anunció un alza. Entre los bienes no regulados en los cuales el combustible es un insumo importante, se encuentran varios materiales de construcción y algunos alimentos, como pescado y bebidas. Por ejemplo, en la fabricación de “otros productos minerales no metálicos” (vidrios, cerámicos, cemento, cal y yeso, entre otros) el petróleo refinado y sus productos representan casi la décima parte del total de insumos; en cemento y otros productos de cemento, un 8,6%, y en metales no ferrosos (como estaño, cobre, cobalto, aluminio) y en hierro y acero, un 5,1%. Según el índice de precios de construcción de edificios, el costo del concreto subió entre agosto y diciembre del 2014, el de la varilla (grado 40) se mantuvo estable; mientras que el de bloques y cerámicas para pisos registraron una leve baja y el de la varilla (grado 60) mostró una reducción de 9,8%. Guillermo Carazo, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, comentó que la producción de materiales para este sector involucra toda una gama de insumos. “Si bien se han observado disminuciones en el precio del petróleo, también se han evidenciado incrementos en los precios de otros bienes que pesan de manera importante en la producción de algunos materiales, en particular, se pueden mencionar la electricidad y la mano de obra, rubros en los que nuestro país es relativamente caro con respecto a otros países centroamericanos”, aseguró Carazo. La e lectricidad experimentó una baja en enero, pero había subido en los trimestres anteriores. Christtina Solano, gerenta de Desarrollo Comercial y Relaciones Corporativas de Cemex Costa Rica, explicó que, el año pasado, el precio del tipo de coque de petróleo que ellos consumen, creció por encima del 10%. En el 2015, no han percibido rebajas. Una respuesta similar brindó Shirley Mora, vocera de la fabricante de cemento Holcim, aunque aclaró que la reducción del combustible sí se refleja en las tarifas de transporte para los clientes que compran el cemento con flete incluido. En bebidas y pesca, el índice de precios al consumidor no muestra reducciones entre los meses de agosto 2014 y enero 2015. Gisela Sánchez, directora de Relaciones Corporativas de Florida Ice and Farm Company, detalló que el consumo de combustible es un componente importante en sus estructuras de costos por concepto de distribución; empero, se le suman otros factores de producción como los gastos por electricidad, el costo de las materias primas y la inversión en mano de obra. La baja de unos compensó el alza de otros. En pesca, Rolando Ramírez, encargado de Mercadeo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), explicó que en fin de año hay poca pesca, por lo que habría que esperar para ver el efecto. Muchos factores. Max Alberto Soto, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, explicó que hay muchos factores que influyen en los precios. La estructura de costos de la empresa influye en la oferta de los productos, pero también hay que considerar la demanda. Por ejemplo, si los costos bajan, la empresa puede aumentar la oferta, y si la demanda se mantiene estable, entonces los precios deberían de bajar. También influye la estructura del mercado –si hay mucha o poca competencia–, así como la respuesta de la oferta y la demanda ante cambios en el precio, lo que se conoce como elasticidades. La Nación.