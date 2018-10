16, Febrero, 2015 16, Febrero, 2015 3:41 a.m. 3:41 a.m.

COREA DEL NORTE Y SUS CURIOSAS 310 NUEVAS CONSIGNAS

"¡Dejemos que esta nación socialista resuene con el Canto de la Gran Pesca y que penetre con el olor fragante del pez y otros mariscos!". "¡Convirtamos a nuestro país en una nación de hongos haciendo cultivos científicos, intensos e industrializados de hongos!". "¡Hagamos un torrente de fruta y que su dulce aroma llene el aire del mar de manzanos al pie del Chol Pass!". ¿Está surgiendo un tema aquí? "Mucho de esto tiene que ver con cosas muy prácticas vinculadas a la economía, especialmente a alimentos" dice James Grayson, profesor emérito de estudios coreanos de la Universidad de Sheffield, Inglaterra. "Es un indicio del estado absolutamente desesperado de la economía norcoreana. Tienes esta enorme disparidad entre los pocos elegidos que viven en las mejores partes de Pyongyang, que viven muy bien -aquí tenemos ahora ejemplos de empresas internacionales, cafeterías, tiendas de diseñador...- mientras la situación en otras partes del país están cada vez peor". Corea del Norte ha sufrido hambruna y malnutrición en su pasado reciente y Grayson piensa que estas consignas vinculadas a alimentos son una forma de reconocer estos problemas y ofrecer una solución. PROPAGANDA La propaganda en forma de consignas, afiches, estampillas y libros ha jugado un papel importante en el país desde que el Estado fue fundado en 1948 así que no sorprende la aparición de una nueva serie de exhortaciones. "Es típico de un Estado totalitario", afirma Grayson. "Ciertamente hemos visto este tipo de cosas en China durante la Revolución Cultural y después del establecimiento del régimen comunista. Y si vemos a los nazis y al fascismo italiano nos damos cuenta de que no es algo inusual... Es la fuerza y la cantidad de las (consignas) norcoreanas lo que es inusual". Las consignas alentadoras también son comunes cuando los países alcanzan un punto determinante en su desarrollo. En los 1960 y 1970, cuando Corea del Sur comenzaba a modernizarse, también presentó sus propias frases pegajosas. Grayson recuerda una que alentaba a la gente allí: "¡Destruyan el comunismo!". Le divirtió encontrar un calendario producido en el norte con un eslogan similar: "¡Destruyan el capitalismo!". Además de incrementar la producción de alimentos, las consignas urgen a los norcoreanos a defender su forma de vida y a no rendirse a la influencia de los enemigos extranjeros, como Washington y Seúl. "¡Si el enemigo se atreve a invadir a nuestro país, aniquilemos hasta al último hombre para que ninguno de ellos sobreviva para firmar el instrumento de la rendición!". "¡Convirtamos nuestro país en la nación más poderosa del mundo, en un pueblo de cuento de hadas, tal como lo desearon los grandes Camaradas Kim Il Sung y Kim Jong Il!". "¡Levantemos un fuerte viento al estudiar el gran Kimilsungismo-Kinjongilismo!". Pero ¿quién prepara estas consignas? Probablemente un comité, dice Grayson. "Pero podemos asumir que cualquier cosa que sea subrayada de esta forma debe tener la aprobación final del principal hombre. "Posiblemente se trató de un comentario que él hizo al pasar: 'Tenemos que hacer algo sobre la situación de la comida' y a alguien se le ocurrieron esas frases". ESTA ES UNA SELECCIÓN DE LAS NUEVAS CONSIGNAS NORCOREANAS: "¡Vamos a presentarnos a la ofensiva general para acelerar la victoria final en el espíritu revolucionario de Paektu!". "¡Recibamos los 70 aniversarios de la liberación nacional y la fundación del Partido con un alto entusiasmo político y proezas de brillante trabajo!". "¡Glorifiquemos los 70 aniversarios de la liberación nacionaol y la fundación del Partido como eventos revolucionarios y afortunados notables en la historia de la nación de Kim Il Sung y la Corea de Kim Jong Il!". "Los grandes Camaradas Kim Il Sung y Kim Jong Il son los líderes eternos de nuestra revolución, el sol de Juche y la encarnación de la digna y poderosa nación de Paektusan". "¡Los grandes Camaradas Kim Il Sung y Kim Jong Il siempre estarán con nosotros!". "¡Glorifiquemos el Palacio del Sol de Kumsusan eternamente como el supremo santuario de Juche, como un gran monumento a la inmortalidad de los líderes!". "¡Armémonos firmemente con las ideas revolucionarias de los grandes Camaradas Kim Il Sung y Kim Jong Il!". "¡Que vivan el gran Kimilsungismo-Kimjongilismo!". "¡Que el Kimilsungismo-Kimiljongilismo sean el modelo de todo el Partido y toda la sociedad!". "¡Avancemos vigorosamente unidos firmemente con una mente y una voluntad como descendientes del Camarada Kim Il Sung y los soldados seguidores del Camarada Kim Jong Il!". BBC MUNDO