18, Febrero, 2015 18, Febrero, 2015 3:17 a.m. 3:17 a.m.

ISIS EXHIBE SU PODER EN LIBIA CON DESFILE DE TROPAS

Las imágenes son contundentes. Al igual que sucede en los territorios iraquíes o sirios en los que el Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés) ha impuesto su ley a fuerza de decapitaciones, en Benghazi y Sirte, dos de las poblaciones más importantes de Libia, su filial local ha conseguido lo mismo. Ansar al-Sharia (Soldado de la Sharia) produjo un vídeo de propaganda con un desfile de comienzos de febrero de 2015, alardeando de su equipamiento de lujo -no se sabe si adquirido o robado a otras fuerzas- frente a hombres, mujeres y niños que los saludan a su paso como si fueran héroes. Imágenes tomadas con drones, camionetas todo terreno de modelos recientes, luces de policía regular y las clásicas banderas negras que identifican a los adeptos al califato completan unas tomas en las que queda establecido el dominio de los yihadistas en esta región. Apenas han pasado tres meses desde que estos "soldados de la Sharia" rindieron su fidelidad a Abu Bakar al-Baghdadi, poco después de declarar la región bajo su dominio como un "emirato islámico". No son nuevos para los expertos del mundo occidental: su marca más fuerte databa de septiembre de 2012, cuando un ataque al consulado norteamericano en Benghazi acabó con la vida de Christopher Stephens, embajador norteamericano, y las de otros tres funcionarios. Ahora, la decapitación de 21 cristianos coptos de nacionalidad egipcia es la carta de presentación que ha abierto formalmente un frente de batalla que tiene a Europa a pocos kilómetros y que, más allá de consolidar su dominio en la zona, surge como proyecto más ambicioso: hostigar a los "buques y barcos petroleros cruzados" a lo largo y a lo ancho del Mediterráneo. Según detalla Daily Mail, aun tienen en su poder unos 35 rehenes egipcios, que amenazan con decapitar si El Cairo continúa con sus represalias -bombardeó la zona después de las brutales ejecuciones- y esperan reclutar nuevos yihadistas para llevar adelante sus panes criminales contra el sur europeo. Libia hoy: ciudades con tropas regulares (rojo, negro y verde), otras milicias (verde) e ISIS (negro) Su rama juvenil, denominada Consejo Juvenil de la Shura, se ha hecho cargo de la propaganda bajo el formato de ISIS. Esto incluye la filmación de las decapitaciones, que ya se han convertido en cosa de todos los días para los habitantes de la zona. Si bien las de los 21 cristianos han causado estupor en todo el mundo, desde agosto de 2014 hasta ahora han ejecutado a cientos de personas, incluido un soldado egipcio -Muftah el Nazihi- que había declarado públicamente su lealtad a las fuerzas del gobierno de Trípoli, bajo el mando del general Khalifa Haftar. En febrero de 2015, el flamante califato libio se hizo fuerte también en Sirte, otra de las ciudades petroleras de la costa norafricana. Como se puede ver en el mapa adjunto a esta nota, la filial de ISIS no está lejos de controlar los centros poblados más importantes del país y sus tentáculos ya se hicieron sentir en Trípoli, donde atacaron un hotel de lujo en enero. El ataque en el hotel Corinthia de Trípoli: cinco muertos extranjeros y terroristas inmolados Las señales de alarma para Occidente no pueden ser más claras. "Libia es el lugar donde extender el califato, a diferencia de los años previos, cuando todos se iban al Levante (Siria)", explica el analista Theodore Karasik. Según él, los yihadistas también tienen a un líder al que seguir, ungido por el mismísimo Abu Bakar al-Baghdadi como su representante en el lugar: Ali Al-Qarqaa es su flamante emir en Libia. Apuesta a unir a "Atardecer libio" -evitando secesiones pro Al Qaeda como en es el caso de Jabat al Nusra en Siria-, de manera de fortalecerse y hacer pie firme en el norte de África. El mapa, mientras tanto, cada vez se acerca más a aquella locura que se plantearon durante la década pasada en Irak. Por el momento, no ha aparecido la fuerza que los detenga. INFOBAE