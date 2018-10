18, Febrero, 2015 18, Febrero, 2015 3:52 a.m. 3:52 a.m.

HUEVO ESCASO EN HONDURAS

Tegucigalpa, Honduras.Desde que la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) anunció el establecimiento de un precio máximo de venta para las diferentes variedades de huevo en todo el país, los anaqueles de buen número de comercios, entre los que sobresalen algunos supermercados, lucen vacíos. Los precios máximos de venta se aplican a cuatro presentaciones: pequeño (2 lempiras por unidad), mediano (2.47 lempiras), grande (2.60 lempiras) y jumbo(2.67 lempiras). Estos precios están vigentes desde el pasado 10 de febrero y se mantendrán hasta el diez de marzo. La advertencia del titular de la SDE, Alden Rivera, de sancionar a productores y establecimientos que alteren los precios o acaparen productos, al parecer no preocupa a sectores ligados a esa actividad comercial. Un recorrido por varios supermercados de la capital para constatar el nivel de existencia de huevo dejó en evidencia la escasez de ese producto en los anaqueles. Culpan al Gobierno La Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih), a través de su presidente, Donaldo Polanco, rechazó la medida de establecer precios máximos de venta para este producto. Denis Avendaño, asesor de la Anavih, responsabilizó al Gobierno por la escasez de huevos, con el argumento de que con los precios máximos fijados no se cubren los costos de producción. Avendaño explicó que los huevos han desaparecido de los supermercados porque los precios son diferentes, ya que ese producto lleva un empaque especial termoencogible, el que tiene un costo promedio de tres lempiras por cartón de 30 unidades. Con los precios establecidos por el Gobierno, la industria no puede suplir a los supermercados a los mismos precios y eso no fue consultado por la SDE al momento de adoptar la medida, y en opinión del asesor de la Anavih es lo que ha causado el desabastecimiento. La Anavih reporta una producción de 10,000 cajas diarias de huevo, cada una con un contenido de 360 unidades, producción suficiente como para cubrir la demanda interna. LA PRENSA.HONDURAS.