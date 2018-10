18, Febrero, 2015 18, Febrero, 2015 6:08 a.m. 6:08 a.m.

DESESTIMAN SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN HONDURAS

Tegucigalpa.Los diputados del Congreso Nacional desestimaron en primer debate la propuesta que buscaba establecer la segunda vuelta electoral en Honduras. La propuesta presentada por el diputado liberal, Yuri Sabas, necesitaba 86 votos para ser aprobada. La propuesta era promovida desde finales del 2014 y para su aprobación requería de la unión de las bancadas de varios partidos opositores al gobernante. Sabas, diputado por el departamento de Choluteca, pidió a la dirigencia del Partido Nacional que deje a un lado los temores y que enfrenten la segunda vuelta. “Yo sé que el partido de Gobierno está temeroso por estos temas porque siente que puede perder el poder de la nación. Que no teman, que esto es para un futuro, esto no se puede ver a través de una óptica política”, apuntó el diputado. Proponen consulta al pueblo El Partido Liberal anunció ayer su apoyo al plebiscito, pero no como lo pretende el Partido Nacional, sino pidiendo al pueblo si está o no de acuerdo con una segunda vuelta electoral para fortalecer la legitimidad de un presidente de la república electo. Esta propuesta modifica la del Partido Nacional que busca un plebiscito para incorporar a la Constitución de la República la figura de la Policía Militar del Orden Público. Ahora que el Partido Nacional está recogiendo firmas para respaldar la solicitud del Poder Ejecutivo orientada a montar un plebiscito el mismo día de las elecciones generales, el Partido Liberal hace lo propio, pero con la segunda vuelta. Libre busca Constituyente El partido Libertad y Refundación (Libre), según lo anunció su líder Manuel Zelaya, mantiene su posición de que es preferible instalar una Asamblea Nacional Constituyente para abordar temas como la reelección, la segunda vuelta, el rango constitucional y la refundación del país. Consecuentemente, son tres las propuestas que seguramente estarán en el tapete de las discusiones que derivarán en negociaciones partidistas. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Mauricio Villeda, encabezó una reunión al final de la cual anunció la nueva propuesta liberal. “El Partido Liberal quiere un plebiscito para la segunda vuelta. El Partido Liberal estima que no debe haber otro Presidente que represente a las minorías”, dijo Villeda. “Vamos a organizar los consejos departamentales y municipales, sus liderazgos departamentales y municipales para comenzar a levantar firmas para un plebiscito para la segunda vuelta”, agregó. La Prensa.Honduras.