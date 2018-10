21, Febrero, 2015 21, Febrero, 2015 3:55 a.m. 3:55 a.m.

COMISION DE UNASUR A CARACAS

Agencias.- Una comisión de la Unasur, conformada por los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, prepara una visita a Venezuela con miras a una próxima reunión extraordinaria del organismo sobre la situación de ese país, informó ayer su secretario general Ernesto Samper. "Hemos estado trabajando esta semana en lo que podría ser una agenda de una visita que tendría lugar seguramente la semana entrante, y a partir de esa visita la idea es convocar una reunión de cancilleres extraordinaria", dijo a Caracol Radio. El objetivo de la reunión extraordinaria de cancilleres será "examinar no solamente el tema en sí, sino las posibles salidas" a la tensión actual en Venezuela, detalló Samper. "Yo creo que ese es el papel de Unasur: buscar espacios de comunicación que preserven un poco la institucionalidad democrática", añadió, refiriéndose no solo a la situación política del país sino también a su crisis económica. Samper dijo que en las últimas semanas ha mantenido intercambios con los gobiernos de la región sobre Venezuela y ha determinado que "hay preocupación por la situación". Pendiente. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está siguiendo las informaciones sobre la detención del alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, y espera que todas las fuerzas políticas de Venezuela opten por el "diálogo" para resolver sus diferencias, dijo ayer su portavoz. Ban "confía en que todas las partes redoblen sus esfuerzos para avanzar" en un proceso de diálogo y espera "un amplio apoyo" a esa iniciativa con el fin de que "los desafíos políticos a los que se enfrenta Venezuela sean tratados de forma pacífica, dijo el portavoz, Stéphane Dujarric. Dujarric no quiso comentar de forma específica la detención de Ledezma y se limitó a señalar que la oficina de Ban está "siguiendo la información" y dirá algo si lo considera oportuno.