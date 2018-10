25, Febrero, 2015 25, Febrero, 2015 7:08 a.m. 7:08 a.m.

ACUSACIONES Y ADVERTENCIAS ENTRE MOSCU Y OCCIDENTE POR UCRANIA

Continúan las acusaciones cruzadas y advertencias entre Moscú y Occidente, respecto al conflicto ucraniano. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que mucha gente en Kiev y también fuera de Ucrania quiere que el acuerdo de paz en el este del país fracase. “Ahora, mucho depende de que haya un enfoque honesto, objetivo e imparcial por parte de los observadores de la OSCE, que deben observar lo que está ocurriendo sobre el terreno, por lo que todos no vamos a sucumbir a los intentos de hacer como si los acuerdos de Minsk ya hubieran fracasado. Hay mucha gente que quiere eso, tanto en Kiev como fuera de Ucrania”, ha declarado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Kiev cree que los desplazamientos de armamento pesado que están llevando a cabo los rebeldes son en realidad una reagrupación de fuerzas y teme una ofensiva sobre la ciudad de Mariupol. “Si hubiera un ataque de los separatistas en la dirección de Mariupol, las cosas se alterarían drásticamente, también en términos de sanciones. Y se lo he dicho claramente a mi colega ruso, Lavrov, eso significaría que a nivel europeo volvería a hablarse de sanciones”, ha declarado el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius. Los jefes de la diplomacia francesa, alemana, rusa y ucraniana abogaron, este martes, en París, por reforzar la misión de los observadores de la OSCE, que de momento no pueden confirmar la retirada de armamento pesado en el este de Ucrania. EURONEWS