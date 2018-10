26, Febrero, 2015 26, Febrero, 2015 4:17 a.m. 4:17 a.m.

REGRESA EX PRESIDENTE PORTILLO A GUATEMALA TRAS CUMPLIR CONDENA EN EEUU

CIUDAD DE GUATEMALA - A las 20.03 horas, el exmandatario se reunió con su hija Gabriela. "Soy feliz, estoy con mi hija. Esta es la felicidad más grande de mi vida", expresó. Portillo pasó el control migratorio en el aeropuerto La Aurora y fue resguardado por miembros de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). Minutos después ofreció una conferencia de prensa en el salón de protocolo del Aeropuerto. "Agradecido" Vestido con saco negro y camisa morada, el exgobernante lucía tranquilo, acompañado de su hija y de Evelyn Morataya, exesposa. "Después de lo que he vivido soy mejor persona. No vengo justificándome, sino diciendo: Me equivoqué", indicó. "Vengo con el corazón en la mano a decir gracias al pueblo de Guatemala. Vengo agradecido, ilusionado. He llorado mucho, pero nunca he llorado de tristeza", afirmó. Después de recordar que estuvo mucho tiempo alejado de su familia, el exmandatario reconoció que cometió un error. "Vengo como el hijo pródigo", dijo y después agregó: "Jesús no vino por los santos, sino por los pecadores; entonces vino por mí", manifestó. Aprovechó para hacer un análisis de la realidad guatemalteca y enfatizó: "El país no puede seguir con el mismo sistema jurídico y de justicia. Las instituciones ya no funcionan porque las hemos desnaturalizado". Cuando se le consultó sobre si optará a un cargo público en las próximas elecciones generales, Portillo aseguró que no desea ser diputado, alcalde de Zacapa o presidente de la República. "No soy un hombre que tiene varita mágica o que puede decidir por el futuro del país", indicó. "Este apoyo que tengo, debe tener un cauce, un propósito", aclaró. Reforma Ante la insistencia de periodistas, el exmandatario recalcó que aceptaría comprometerse con un proyecto de país o un frente nacional, no personal, que impulse una reforma constitucional. "No tengo —partido político— en este momento porque no he hablado con ningún dirigente. Yo estoy abierto al diálogo, pero me queda claro que el pueblo ya se cansó", a lo cual continuó con críticas al sistema político del país. "Las instituciones ya no funcionan, las hemos degenerado, las hemos desnaturalizado, todos somos responsables al querer que nuestros hijos y amigos se coloquen en buenos puestos, todo esto tiene que acabarse, porque sino lo vamos apagar caro todos". Al contar como se sintió en los últimos cinco años, recordó al entrenador argentino Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, cuando perdió la final de la Liga de Campeones el año pasado. "Me encantó lo que dijo Simeone y ahora lo adapto a lo que yo viví. Tienes todo, tienes nada. Yo tenía todo, me quedé sin nada. Ahora no tengo nada, tengo todo", dijo. Apoyo a Cicig Portillo también aprovechó para referirse a la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). "Si fuera por mi caso, diría que no sirve para nada, pero la información que tengo es que actualmente tenemos un comisionado serio, no un payaso. Creo que hay que reformar algunas cosas de la Cicig, pero debemos aceptar que ha hecho cosas buenas. Hay posibilidad de obtener resultados tangibles", afirmó. Entre los amigos de Portillo que asistieron a la terminal aérea se encontraban Julio Girón, exsecretario de la Presidencia; Eduardo Arévalo Lacs, exministro de la Defensa; y Rubén Mazariegos, actual diputado del Partido Patriota. PRENSA LIBRE.GUATEMALA