PEPE MUJICA AGRADECE A SU "QUERIDO PUEBLO" POR NO DEJARLO SOLO

José Mujica agradeció a su "querido pueblo" por acompañarlo durante sus cinco años al frente del gobierno de Uruguay, en especial cuando se sintió "solo", según dijo en medio de la ovación de miles de personas que despidieron a su "Pepe". "Querido pueblo, gracias por tu saber, gracias por tus críticas, gracias por tu cariño y sobre todo gracias por tu hondo compañerismo cada una de las veces que me sentí solo en el medio de la Presidencia", dijo el mandatario luego de recibir el pabellón nacional, en el último acto protocolar que tendrá antes de entregar el domingo el gobierno. Rodeado de más de dos mil personas, Mujica, acompañado de su sucesor Tabaré Vázquez -que asumirá el domingo el tercer mandato presidencial consecutivo de izquierda- llamó emocionado con sus brazos a los presentes al finalizar su discurso. La gente reaccionó y en medio del desorden algunos lograron abrazarlo. "Si tuviera dos vidas las gastaría enteras para llevar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar a lo largo de mis casi 80 años", agregó el jefe de Estado, que puso a Uruguay en el mapa con su estilo de vida austero, su constante prédica anticonsumista y en especial impulsando una inédita ley que reguló la marihuana. "No me voy, estoy llegando, me iré con el último aliento, donde esté estaré por ti, estaré contigo porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo", concluyó Mujica, y el canto de "Pepe no se va" inundó la plaza Independencia, ubicada frente a la sede del gobierno. Adiós al "mejor presidente" Decenas de banderas del oficialista Frente Amplio (FA), máscaras de Mujica y una representación del ya famoso auto Fusca celeste -que ganó fama mundial por ser uno de los bienes más preciados del mandatario- llenaron de color la plaza en la que se levanta el escenario que el domingo acogerá el cambio de mando. "Se me caen las lágrimas, vine a abrazar al 'Pepe', que es un ejemplo de vida, porque después de ser torturado y estar más de diez años preso se levantó y sin rencores siguió trabajando por nosotros", dijo a la AFP Alba Martínez, una jubilada que entre lágrimas cantó la clásica canción "A don José", dedicada al héroe nacional uruguayo José Artigas, entonada por Braulio López, un famoso artista local, al finalizar el acto. Más temprano, Gladys Benítez confesó que despediría "con tristeza" al presidente y exguerrillero, que vivió más de 13 años encarcelado y soportó condiciones infrahumanas de detención durante la última dictadura militar (1973-1985". "Vine a despedir al mejor presidente de la historia de Uruguay, ese hombre humilde que nos hizo conocidos en el mundo", aseguró el ama de casa, que llegó a la plaza con su silla plegable y una enorme bandera de Uruguay. Gritos de "Gracias, viejo querido" se colaban en el audio del discurso presidencial, mientras metros atrás un puesto callejero de venta exhibía remeras con la cara del presidente. En las redes sociales, el hashtag #graciaspepe cobraba fuerza y un cartel pedía que clonaran al popular mandatario que se retira del gobierno con una popularidad que ronda el 60%, según encuestas resientes. El domingo, Mujica cerrará su mandato seguido por el equipo de filmación del cineasta serbio Emir Kusturica, que prepara un documental sobre su legado y que este viernes también inmortalizó en imágenes el acto. Con el traspaso, la izquierda iniciará su tercer mandato de gobierno consecutivo con un país cuya economía completó en 2014 su duodécimo año de expansión. La ceremonia del domingo contará con la presencia de varios presidentes de la región como la brasileña Dilma Rousseff, el venezolano Nicolás Maduro y el cubano Raúl Castro, entre otros. Pero tendrá la ausencia de la argentina Cristina Kirchner y del vicepresidente estadounidense, Joe Biden, que este viernes canceló su viaje al país sudamericano por motivos de salud. AFP