ATACAN AL EMBAJADOR DE EE.UU. EN COREA DEL SUR

3:26 a.m.

El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Mark Lippert, fue atacado este miércoles por una persona informaron fuentes del gobierno estadounidense y sudcoreano.

El atacante que hirió al embajador de Estados Unidos en Corea del Sur usó un cuchillo pequeño, informó la policía de Corea del Sur.La policía corrigió la información que dio en un principio, que describía al arma utilizada como una pequeña navaja. El cuchillo que utilizó el agresor es de aproximadamente 25 centímetros, informó Yoon Myung-seon, jefe de la estación de policía de Jongno. El sospechoso de la agresión era integrante del Consejo para la Reconciliación y Cooperación de las Coreas, informaron las autoridades. El embajador recibió heridas en su mejilla derecha y su mano. Está siendo atendido. Sus lesiones no pone en riesgo su vida, dijo Marie Harf, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en Corea del Sur no solicitó seguridad extraordinaria para el funcionario, pero la policía ha desplegado un equipo de patrullaje de 25 integrantes, que están afuera de la sede diplomática. El sospechoso del ataque, que se cree tiene 60 años y se le identificó como Kim, está detenido y bajo investigación. El incidente ocurrió a las 16:42 (hora de México). Según el canal de noticias de Corea del Sur YTN, el hombre iba a pronunciar un discurso en un desayuno que se llevaba a cabo en el Salón Sejong en Seúl. El reporte no indica nada específico sobre el ataque, solo que el grito del embajador se escuchó y luego se le vio con sangre, y fue llevado al hospital.Lippert han sido una persona de suma confianza del presidente Barack Obama desde que el mandatario estaba en el Senado en 2005. El embajador trabajó con Obama en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y viajó alrededor del mundo con el senador mientras obtenía experiencia diplomática que implementó en su campaña presidencial. Cuando Obama declaró que contendería para la presidencia en 2008, Lippert estaba a su lado, y viajó por Estados Unidos con el candidato, para terminar siendo el jefe de asesores de política exterior de la campaña del ahora presdiente estadounidense. En 2007, Lippert fue enviado como teniente de la Reserva de la Marina a Iraq para trabajar como funcionario de inteligencia. Una historia del Wall Street Journal que se publicó en 2014 hizo un perfil de la vida de Lippert mientras estaba en Iraq, y la nota incluyó una anécdota del embajador, en el que recibió un mensaje en su teléfono del entonces senador Obama, que decía, “te extraño hermano”. CNN EN ESPAÑOL