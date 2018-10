5:04 a.m.

"Incluso en un momento en que estamos comprometidos en las negociaciones con Irán sobre su programa, no le quitaremos los ojos de encima a Irán, y a cualquier posible acto desestabilizador de la región", señaló a la prensa Kerry, desde Arabia Saudita. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, príncipe Saud al Faisal, que habló junto con el funcionario norteamericano en Riad, anunció que el secretario de Estado le había dado garantías de que los Estados Unidos no olvidarían el comportamiento iraní en esa región mientras persigue un acuerdo nuclear. Además, Kerry aseguró que Washington no está buscando un "gran acuerdo" con Irán, en referencia a una cooperación política y de seguridad más amplia, y que un pacto nuclear con Teherán abordaría las preocupaciones de seguridad de los países del Golfo Pérsico. Con respecto a la guerra civil que azota a Siria desde hace cuatro años, el secretario de Estado norteamericano estimó que podría ser necesaria una "presión militar" para que el presidente Bashar al Assad abandone el poder. "Se necesitará combinar diplomacia y presiones para obtener una transición política", apuntó. Durante su visita por Arabia Saudita, Kerry también hizo referencia al ataque sufrido por el embajador norteamericano en Seúl este miércoles. "Los Estados Unidos nunca van a ser disuadidos por amenazas (...) vamos a seguir igual de decididos para perseguir lo que creemos que está en sintonía con los intereses de nuestro país", señaló el secretario de Estado estadounidense. INFOBAE

