POLICIA MATA A OTRO AFROAMERICANO EN ESTADOS UNIDOS

7:03 a.m.

El agente entró por la fuerza en el apartamento después de recibir una llamada alertando de ruidos sospechosos en su interior, explicó el jefe de la Policía de Madison, Mike Koval, en una rueda de prensa. Según su relato, el joven iba desarmado y había estado involucrado ese mismo día en una pelea. "No se ha encontrado ningún arma u objeto de esa naturaleza que pudiera haber sido usado por el sujeto", detalló. "En el contexto del combate entre ambos, el agente sacó su arma y disparó al sujeto", dijo Koval, que no precisó el número de tiros que recibió el joven. El suceso será investigado por una agencia independiente y las autoridades han llamado a la calma, mientras en Madison se han podido ver ya protestas contra la violencia policial. Más vinagre a la herida La muerte de este joven negro a manos de un agente se suma a la lista de sucesos de estas características que, tras la muerte de Michael Brown en agosto del año pasado, han situado la discriminación de la Policía hacia las minorías en la primera línea de debate en EUA. Precisamente hoy el presidente de EUA, Barack Obama, tiene previsto participar en los actos de conmemoración del 50 aniversario de la marcha de Selma , que marcó un hito en la lucha de la comunidad afroamericana por los derechos civiles. Obama ya reconoció el viernes que los incidentes de Ferguson "no son un hecho aislado" LA PRENSA DE HONDURAS

