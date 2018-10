TRABAJO, AMOR Y AVENTURA: FALSAS PROMESAS DEL ESTADO ISLÁMICO A SUS MUJERES RECLUTAS

5:36 a.m.

"El Estado Islámicoa hombres y mujeres jóvenes, explica Lina Jatib, directora del Centro Carnegie para Medio Oriente, con sede en Beirut.que pueden desempeñar un papel importante en el único Estado Islámico del mundo", agrega. Utilizandode reclutamiento, los yihadistas ya atrajeron aoccidentales al "califato", un territorio más extenso que Jordania ó Túnez y mayoritariamente desértico, donde viven seis millones de personas. Su propaganda iba dirigida al principio a hombres jóvenes, para ampliar los rangos de los combatientes. Pero luego se extendió en forma progresiva a las jóvenes, como demuestra la partida en febrero de Londres decon destino aLos expertos estiman en 3.000, entre ellosel número deen el autoproclamado califato del Estado Islámico. Aunque algunos se muestran conmocionados por lo que descubren sobre el terreno, para ellos ya esEn el caso de las tres británicas, una de ellas parece haber estado en contacto con Aqsa Mahmood, una joven que habría partido el año pasado de Glasgow (Escocia) hacia Siria, dondeEl blog en inglés de Mahmood, titulado "El diario de Mujaira" (el diario de una emigrante), se ha convertido en uno de los principales instrumentos de la propaganda femenina del ISIS. "Aquí no hay que pagar alquiler. Las casas son gratis. No pagamos el agua ni la electricidad. Además, cada mes recibimos un paquete de comida, con espaguetis, pasta, latas de conserva, arroz, huevos", escribe la joven mujer. El Estado Islámico, añade,sobre todo en el ámbito de lay lapara las mujeres que quieren trabajar.Elen el "califato". Según Mahmood, el esposo yihadista goza de siete días de vacaciones para celebrar la boda. Las esposas pueden elegir su dote, pero, en vez de joyas, prefieren a menudo el famoso"Los recién casados reciben 700 dólares (...) hay disparos al aire para celebrar la boda y numerosos Takbir", el célebre "Alá Akbar" (Alá es grande), explica. En su blog figura una instantánea de un combatiente barbudo y de su joven esposa vestida de blanco, con el pie de foto:Al responder a una joven dudosa ante la idea de abandonar a su novio para partir a Siria, la reclutadora la tranquiliza: "Te aseguro que un día alguien te abrazará tan fuertemente que recompondrá tu corazón roto. Sí, tendrás un esposo halal", conforme a la ley islámica. El ISIS poseecomo por ejemplo la revista anglófona en línea. "Hay muchas casas y ventajas materiales para satisfacerte, a ti y a tu familia", asegura la publicación. Según responsables iraquíes, el Estado Islámico reparte entre sus combatientes las casas abandonadas por los habitantes que huyeron del horror yihadista. En ladice que se buscanpersonas con conocimientos militares ó administrativos,La investigadora Lina Jatib está convencida de que los propagandistas como Mahmood actúanEsta bloguera "existe realmente, y no hay ninguna duda que es controlada por el ISIS", dice. "Las chicas que se unen a esta organización buscan(...) y algunas se proyectan en uncon un combatiente", asegura por su parte Hasan Hasan, autor del libro. Pero una vez que su sueño semuchas reclutas se dan cuenta de que zafarse de los tentáculos del Estado Islámico puedepasados tratando de escapar de los territorios del ISIS, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. "Interrogué a dos jóvenes que lograron volver. Estaban amargados y tenían la sensación de que los habíanasegura Jatib. En vez de la "utopía" prometida por el ISIS, habían descubierto un lugar regido por la"Tenían la sensación de haberse embarcado en un proyecto vacío", concluye Jatib. infobae