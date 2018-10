12, Marzo, 2015 12, Marzo, 2015 4:52 a.m. 4:52 a.m.

AL SER MALTRATADOS POR SER NEGROS DECIDIERON ATACAR

Dos policías heridos de bala la madrugada de este jueves en Ferguson, una ciudad del centro de Estados Unidos afectada por tensiones raciales, fueron víctimas de una "emboscada" durante una manifestación, informó la institución policial este jueves. "Se trató realmente de una emboscada, uno no podía verlo venir", afirmó Jon Belmar, jefe del comité de policía durante una conferencia de prensa, tras el incidente. Los autores de la agresión siguen siendo buscados. Los dos policías, de 41 y 31 años, formados en línea junto a otros, fueron gravemente heridos por una "pistola", pero felizmente "no estamos lamentando la muerte de dos oficiales", añadió Belmar. Uno de los oficiales recibió un tiro en el rostro que salió por detrás de la oreja y el otro en el hombro y que le salió por la espalda. "No habrá consecuencias graves", agregó el jefe policial. Ferguson se ha convertido en los últimos meses en el epicentro de las protestas por el trato que reciben en Estados Unidos los jóvenes negros por parte de la policía, mayoritariamente blanca. Fuente: La Prensa Honduras