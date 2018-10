13, Marzo, 2015 13, Marzo, 2015 3:13 a.m. 3:13 a.m.

SAVE THE CHILDREN PIDE PROTECCIÓN A NIÑOS MIGRANTES DE LATINOAMERICA

La organización internacional de apoyo a la infancia Save The Children hizo un llamado este jueves a Centroamérica, México y Estados Unidos a proteger a los niños migrantes, que en su travesía sufren graves abusos. El organismo con sede en Londres calificó de "deficientes y preocupantes" los sistemas de protección para los menores que emigran a Estados Unidos desde Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Entre octubre de 2013 y agosto de 2014 más de 68,000 niños sin compañía de adultos llegaron a la frontera de Estados Unidos; un aumento del 88% con respecto al año anterior, indicó Save The Children en un comunicado. Save The Children documentó casos en que los menores son víctimas de abuso sexual, trato abusivo de las autoridades en las fronteras y maltrato verbal y físico en los centros de detención. Fuente: La Prensa de Honduras