AP la aparición de una amenaza terrorista que es cada vez más descentralizada, difícil de vigilar y difícil de frenar", señaló. En ese sentido, el director de la CIA aseguró que cada vez es más importante la cooperación entre los servicios de inteligencia de distintos países. En ese sentido, preguntado por el caso concreto de Irán, aseguró que aunque EEUU no está coordinando sus acciones en Irak con Teherán, los objetivos de ambos países coinciden a menudo en la lucha contra el ISIS. Brennan, que respondió a preguntas del público presente en el acto organizado por el "Council of Foreign Relations", destacó la importancia del trabajo de la agencia en el mundo digital, y no sólo contra el terrorismo. "Las amenazas cibernéticas son una prioridad urgente de seguridad nacional, ya que Estados Unidos no tiene el equivalente de los dos océanos que han ayudado a salvaguardar los dominios físicos, marítimos y aéreos de nuestro país durante siglos", subrayó. Según Brennan, "todos los días, actores estatales, criminales, organizaciones terroristas y piratas de todo tipo intentan penetrar las redes digitales" del país, cuyas instituciones están "bajo asalto constante" en ese ámbito. INFOBAE Como ejemplo, puso los recientes atentados cometidos en París, Copenhague, Nigeria o Pakistán, en muchas ocasiones separados por apenas unas horas. "Estos ataques ponen de manifiesto una preocupante tendencia que estamos viendo desde hace un tiempo:", señaló. En ese sentido, el director de la CIA aseguró que cada vez es más importante la cooperación entre los servicios de inteligencia de distintos países. En ese sentido, preguntado por el caso concreto de Irán, aseguró que aunque, los objetivos de ambos países coinciden a menudo en la lucha contra el ISIS.

El director de la CIA , aseguró este viernes que la lucha contra el Estado Islámico (ISIS) durará años y advirtió de las dificultades que internet y otras tecnologías plantean a la hora de combatir a los grupos yihadistas. "Esta será una batalla a largo plazo. El ISIS no puede ser derrotado de un día para otro. Si hemos aprendido una cosa a lo largo de los años, es que el éxito contra el terrorismo requiere paciencia y determinación", dijo Brennan en una conferencia en Nueva York. El director de la CIA recordó que, cuenta con "combatientes disciplinados, comprometidos y aguerridos" y, si no se le frena, podría llegar a cometer ataques en Estados Unidos y otros países lejos de su actual área de operaciones.El éxito contra los yihadistas, aseguró, llevará "años", no sólo para terminar con sus capacidades, sino también con su relato y con la propagación de sus mensajes. Según Brennan, esa labor es cada vez más compleja como consecuencia dea actuar en su nombre". "Toda la amenaza del terrorismo está muy amplificada por el mundo interconectado de hoy, en el que un incidente en un rincón del planeta puede crear inmediatamente una reacción a miles de millas, y donde un extremista solitario puede conectarse y aprender a hacer un ataque sin salir de casa", explicó.