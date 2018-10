15, Marzo, 2015 15, Marzo, 2015 8:47 a.m. 8:47 a.m.

PRESIDENTE VENEZOLANO AUTORIZADO A GOBERNAR POR DECRETO FRENTE A "AMENAZA" DE EEUU

El Parlamento venezolano aprobó hoy en una sesión extraordinaria dominical la petición del presidente del país, Nicolás Maduro, de ser autorizado para legislar por decreto para enfrentar recientes "amenazas" efectuadas por Estados Unidos. Con los votos de la mayoría afín a Maduro y el rechazo de la minoría opositora, la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aprobó en segunda y definitiva discusión la llamada "ley habilitante antiimperialista", que faculta a Maduro a redactar y sancionar leyes sin el concurso previo ni posterior de los diputados. La delegación de poderes del Legislativo en el Ejecutivo fue decidido tras un debate parlamentario seguido por miles de manifestantes oficialistas, reunidos en las afueras del parlamento y del palacio presidencial, y tendrá una duración de seis meses desde su publicación en la Gaceta Oficial, presumiblemente mañana lunes. El gobernante no ha adelantado los contenidos de las normas que prevé sancionar, aunque ha dicho que reforzarán el entramado judicial existente para garantizar la soberanía y la paz del país, que considera amenazadas por el presidente de EE.UU., Barack Obama. Maduro efectuó su petición de recibir poderes legislativos un día después de que Obama declarara el lunes una "emergencia nacional" en su país tras evaluar que Venezuela se ha convertido en una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad estadounidense, algo que incluso opositores a Maduro han tachado al menos de exagerado. A través de una "Orden Ejecutiva", Obama también identificó y sancionó con el bloqueo de bienes que podrían tener en EE.UU. a siete de un número no precisado de altos cargos venezolanos a los que acusa de violar derechos humanos de opositores durante las protestas antigubernamentales registradas en Venezuela en 2014. Esas protestas dejaron un saldo de 43 muertos, entre activistas de la oposición y del oficialismo, agentes de seguridad y particulares atrapados en una suerte de "fuego cruzado". Maduro denuncia que esas protestas formaban parte de una planificada intentona golpista en su contra, en tanto que sobre lo actuado por Obama lo valoró como "el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado (en EE.UU.) contra Venezuela". Los diputados opositores que rechazaron hoy dar su voto a favor de la "ley habilitante antiimperialista" advirtieron que Maduro podrá legislar con ella sobre "lo humano y lo divino", como subrayó uno de ellos en el debate previo a la votación a mano alzada. FUENTE: EFE